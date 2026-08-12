El hijo de Javier Zanetti firmó su primer contrato con Inter

La historia de Javier Zanetti en Inter tendrá una nueva página escrita por su propia familia. Su hijo menor, Tomás, firmó su primer contrato con el club italiano y continuará su formación en las divisiones juveniles del Neroazzurro.

El joven argentino, nacido en 2012, llegó a la academia de Inter hace cinco años y desde entonces fue atravesando distintas categorías. Ahora recibió el reconocimiento a su crecimiento con la firma de su primer vínculo con la institución.

Durante la próxima temporada, Tomás formará parte del plantel Sub 15, en lo que será un nuevo desafío dentro de su desarrollo como futbolista.

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La emoción de su familia

Javier Zanetti y su esposa, Paula, acompañaron el momento y compartieron una fotografía del juvenil durante la firma del contrato. A través de sus redes sociales, ambos le dedicaron un mensaje en el que destacaron el esfuerzo realizado y lo alentaron a continuar por el mismo camino.

“Hoy das un paso más hacia tus sueños. Nosotros estaremos siempre a tu lado”, expresaron sus padres, quienes también le remarcaron que el recorrido estará lleno de obstáculos.

Además, le dejaron un consejo para esta nueva etapa: mantenerse fiel a su personalidad y a sus valores, afrontar cada desafío con pasión y combinar el trabajo con la cabeza y el corazón.

“Forza Inter, siempre”

Tomás también quiso compartir su felicidad después de concretar el acuerdo. El juvenil publicó una imagen del momento de la firma y dejó claro el significado que tiene para él continuar ligado al club donde su padre se convirtió en una leyenda.

“Feliz y orgulloso de poder vestir los colores que siempre he soñado. ¡Forza Inter, siempre!”, escribió.

De esta manera, el apellido Zanetti continúa ligado al conjunto de Milán. Javier disputó 858 partidos con Inter, fue capitán durante años y se transformó en uno de los máximos referentes de la historia de la institución.

Ahora, su hijo menor comienza a construir su propio recorrido desde las Inferiores, aunque con una particularidad imposible de ignorar: lo hará en el mismo club donde su padre dejó una huella imborrable.