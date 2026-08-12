El mensaje de Milei a Messi tras la carta abierta por la muerte de su papá: “Te abrazamos y acompañamos”

El presidente Javier Milei le dedicó un mensaje al capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, luego de la conmovedora carta por la muerte de su papá, Jorge Messi: “Hoy te abrazamos y acompañamos”.

Previamente el jugador publicó en sus redes un desgarrador posteo luego la muerte de su papá: “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir”. El capitán de la Selección argentina despidió a su padre con un emotivo mensaje en sus redes sociales y compartió una foto junto a él.

Milei escribió en su cuenta de Instagram: “Fuerza capitán. Gracias por la alegría y el orgullo que, tanto como a tu papá, nos diste a todos los argentinos. Hoy te abrazamos y acompañamos en el camino que elijas seguir”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Previamente el Presidente había salido al cruce de los cuestionamientos al capitán de la Selección: “Da vergüenza pensar que hubo anti-Messi en la Argentina”: “Durante estos dos últimos meses, Messi buscó darle una alegría al pueblo argentino mientras su padre agonizaba y le quedaban pocos días de vida. Es el ser humano más grande de la historia del país”.