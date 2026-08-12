El mensaje de Milei a Messi tras la carta abierta por la muerte de su papá: “Te abrazamos y acompañamos”
El Presidente le dedicó un mensaje al capitán de la Selección argentina: “¡Fuerza capitán!”.
El presidente Javier Milei le dedicó un mensaje al capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, luego de la conmovedora carta por la muerte de su papá, Jorge Messi: “Hoy te abrazamos y acompañamos”.
Previamente el jugador publicó en sus redes un desgarrador posteo luego la muerte de su papá: “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir”. El capitán de la Selección argentina despidió a su padre con un emotivo mensaje en sus redes sociales y compartió una foto junto a él.
Milei escribió en su cuenta de Instagram: “Fuerza capitán. Gracias por la alegría y el orgullo que, tanto como a tu papá, nos diste a todos los argentinos. Hoy te abrazamos y acompañamos en el camino que elijas seguir”.
Previamente el Presidente había salido al cruce de los cuestionamientos al capitán de la Selección: “Da vergüenza pensar que hubo anti-Messi en la Argentina”: “Durante estos dos últimos meses, Messi buscó darle una alegría al pueblo argentino mientras su padre agonizaba y le quedaban pocos días de vida. Es el ser humano más grande de la historia del país”.