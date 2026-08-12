Escándalo en General Rodriguez: un concejal fue denunciado por un funcionario de su propio partido

Un funcionario de la localidad bonaerense de General Rodríguez que ocupa una banca en el Concejo Deliberante desde 2023 fue denunciado por el secretario de Seguridad, Justicia y Política Criminal del mismo municipio, Nicolás Rappazzo Demarchi, por presuntos vínculos con una banda narco.

Se trata del concejal Javier Tarragona, quien integra el partido Fuerza Patria, el mismo del que forman parte el intendente Mauro García y el denunciante.

La denuncia fue realizada el martes en la UFI Nº 12 Moreno-Gral. Rodríguez, especializada en delitos vinculados al narcotráfico y a cargo del fiscal Ezequiel Freydier y la misma se originó a partir de una "denuncia anónima recibida por el sistema implementado por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Política Criminal".

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En tanto, trascendió que el secretario de Seguridad, Justicia y Política Criminal indicó en la denuncia que, durante una entrevista con un vecino de la citada localidad bonaerense que "se negó a aportar sus datos personales por temor a represalias", le dijo que "el concejal del espacio de Fuerza Patria Javier Tarragona forma parte de una asociación ilícita que se dedica a la comercialización de estupefacientes en General Rodríguez".

Además, según la denuncia, Tarragona, habría intentado "averiguar los allanamientos que se realizarían de cara al futuro en materia de lucha contra el narcotráfico en el distrito", que eso habría sido para "advertir a sus ‘jefes’ evitando así el secuestro del material prohibido" y que poseería "el ‘manejo de una cocina’ de clorhidrato de cocaína en la ciudad”.

Según la acusación de Rappazzo Demarchi, la banda operaría desde el country Terravista, ubicado en el cruce de la Ruta 24 y el Acceso Oeste, uno de los barrios más exclusivos de la zona y se habló de un "posible enriquecimiento ilícito" del concejal que se encuentra en ese cargo desde diciembre de 2023 y que, previamente, fue secretario privado del intendente. (NA)