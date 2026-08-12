Sin agenda oficial, Milei se recluye en la quinta de Olivos con audiencias privadas

Sin agenda oficial desde hace días, el presidente Javier Milei se recluyen en la quinta de Olivos con audiencias privadas y se mantiene alejado de la dinámica de la Casa Rosada.

Los que lo conocen aseguran que el mandatario tiene una sola obsesión: el programa económico, por lo que las cuestiones políticas las deriva en el reducido círculo de funcionarios que designó y que se reunió el pasado martes en Balcarce 50 con la participación excepcional del ministro .

"El Presidente tiene cabeza de economista. Eso es un atributo y una complejidad a la vez", precisó a la Agencia Noticias Argentinas una fuente de su entorno. A principios de semana, desde el área de prensa de Presidencia hicieron pública la agenda de actividades previstas para la semana y ninguna incluye al libertario.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Ante la consulta de esta agencia respecto a la próxima reaparición pública de Milei, en el oficialismo aseguraron que permanece en actividad, con reuniones privadas, y que la agenda a futuro está en construcción.

Con la mesa política abocada al impulso de la actividad legislativa, Milei divide sus días entre el seguimiento de la economía y la arena internacional.

En las últimas semanas protagonizó una serie de viajes para consolidarse como el representante de la derecha en la región y potenciar el alineamiento con Estados Unidos. Bajo ese objetivo estuvo en Perú, Ecuador y Colombia.

Desde el sábado, cuando regresó al país proveniente de Cali, donde participó de la asunción de Abelardo de la Espriella, el Presidente permanece en Olivos y no se espera que visite Casa Rosada durante los próximos días.

No obstante, el mandatario retomó la actividad en redes sociales, algo que había reducido, y se muestra interactivo en Instagram y X.

A diferencia de su hermano, Karina Milei transita sus jornadas en el Palacio de Gobierno. Esta semana, no solo encabezó la mesa política, en la que se discutió diseñar un cronograma con los tiempos y los plazos para el envío de cada normativa, sino que recibió a un grupo de legisladores de La Libertad Avanza bonaerense para ordenar la estrategia en la Legislatura. (NA)