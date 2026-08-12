La Justicia embargó el departamento de San José 1111 y otras propiedades de Cristina Kirchner

El Tribunal Oral Federal N° 2, a cargo de la causa Vialidad, ordenó embargar un conjunto de propiedades y activos comerciales, entre los que está el departamento de la calle San José 1.111 en el que cumple su prisión domiciliaria la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

La resolución judicial se enmarca en los avances de la Justicia sobre la recuperación de 685.000 millones de pesos fijados como el monto del perjuicio patrimonial al Estado por las maniobras de corrupción con la obra pública.

Además, cabe resaltar que esta medida no implica un remate inmediato de las propiedades ni altera la titularidad de los bienes, sino que establece su indisponibilidad jurídica para evitar transferencias o gravámenes mientras se define el decomiso final.

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El fallo del TOF N°2 también alcanzó a un dúplex, siete cocheras, un departamento y una baulera ubicados en el Complejo Madero Center del barrio porteño de Puerto Madero.

En la provincia de Santa Cruz se embargaron múltiples terrenos y edificaciones. Dentro de este listado figura el predio donde se emplaza el Hotel La Aldea del Chaltén, ubicado en esa localidad patagónica.

Asimismo, se incluyeron inmuebles en El Calafate y Río Gallegos, entre los que está el chalet de la expresidenta situado en la costanera local y otras viviendas ubicadas en las calles Alvear, Moreno y 25 de Mayo.

Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso ratificaron y fundamentaron la extensión de las medidas hacia los bienes de Máximo y Florencia Kirchner, quienes no resultaron condenados en este expediente. (Infobae)

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