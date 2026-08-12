Gobernadores del norte habilitarían el voto para limitar Zona Fría a cambio de una ley de Zona Cálida

Diez gobernadores del norte se reunirán hoy en Misiones con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, donde elevarán una serie de pedidos que incluyen acelerar una ley de subsidios a la energía eléctrica en las Zonas Cálidas.

Este punto es una de las claves para que esos mandatarios provinciales ordenen a sus senadores que aporten los votos para aprobar una ley que limita los alcances del beneficio de la la Zona Fría, normativa que impulsa el gobierno de Javier Milei para sostener el orden fiscal.

La iniciativa de restricción de la Zona Fría implicaría que se retrotraiga una ley sancionada en el gobierno de Alberto Fernández que incluyó a Bahía Blanca y otras localidades de la región en los descuentos en las boletas de gas.

Dichos descuentos son del 30% del total de la tarifa para los sectores medios y altos, y del 50% para los sectores bajos. La norma que busca aprobar La Libertad Avanza sólo mantendría los subsidios al consumo (no al total de los componentes de la boleta) a los hogares cuyos ingresos no superen tres canastas básicas, es decir, alrededor de 4,5 millones de peses mensuales.

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El año pasado, en la previa de las elecciones legislativas donde ganó la lista de LLA encabezada por Santilli en la Provincia de Buenos Aires, el actual jefe de Gabinete dijo en diálogo con La Nueva que "Bahía Blanca es Zona Fría".

El debate en el Senado se podría dar la semana próxima.

Hoy el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, será el anfitrión de sus pares Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca), Elías Suárez (Santiago del Estero) y Ricardo Quintela (La Rioja).

“Tenemos claro que vamos a centrarnos en la ley de Zona Fría; seguimos aguardando su aprobación y su tratamiento en el Senado, ya que nos favorece y permite avanzar con las zonas cálidas y muy cálidas, en beneficio de todas las provincias del norte”, expresó el correntino Valdés.

Los gobernadores han respaldado a la Casa Rosada en el avance de la media sanción en Diputados respecto al recorte de subsidios. Sin embargo, como contrapartida, negociaron con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, una reducción en la tarifa de energía beneficiando a las provincias del Norte y a Santa Fe.

El Niño y el estado de las rutas

En la reunión de mandatarios del Norte Grande también se discutirá el impacto del fenómeno de El Niño, que se prevé traerá intensas lluvias y aumentos en los niveles de los ríos en gran parte de la región norte a partir de septiembre.

Los gobernadores solicitarán la asignación de más recursos para obras de infraestructura vial, y pedirán que se revisen y ejecuten adecuadamente los fondos del fideicomiso SisVial, que se nutre de una parte de los impuestos a los combustibles.

Por otra parte, provincias como Corrientes y Misiones exigen atención por el mal estado de rutas nacionales clave, como la RN12 y la RN14.

Algunos mandatarios del norte consideran la posibilidad de exigir que los ingresos por el ICL (Impuesto a los Combustibles Líquidos) sean automáticamente transferidos a las provincias, similar a lo que ocurre con los fondos de coparticipación.

En cuanto a la Hidrovía, Misiones y Corrientes comparten un pedido: la incorporación del tramo del río Paraná desde Confluencia hasta Posadas en la Hidrovía.

Actualmente, esta sección del río no está incluida, a pesar de que ambas provincias han comenzado a operar o están por activar sus puertos en Corrientes, Ituzaingó y Posadas, especialmente para la industria forestal, que necesita transporte hacia puertos como los de Rosario y Buenos Aires.

Ambas provincias insistirán en la necesidad de fortalecer la Hidrovía Paraná-Paraguay y ampliar el corredor logístico, sobre todo mediante obras de dragado esenciales desde la represa de Yacyretá hacia Confluencia, donde se unen los ríos Paraná y Paraguay, no muy lejos de la capital correntina.