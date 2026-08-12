El Senado pone en marcha el debate del "Súper RIGI": qué contempla el proyecto

La intención del Gobierno es avanzar con el dictamen en un plazo de aproximadamente tres semanas

El Senado comenzará este miércoles a debatir el proyecto de ley que crea el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Súper RIGI), una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional para promover la llegada de capitales destinados a sectores vinculados con la tecnología, la inteligencia artificial y los llamados minerales críticos.

La discusión se iniciará en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversiones y Legislación General, que son presididas por los senadores Agustín Monteverde (LLA), Martín Goerling Lara (PRO) y Nadia Márquez (LLA), respectivamente.

El oficialismo estableció un cronograma de tres reuniones informativas para analizar la iniciativa. La primera tendrá lugar este miércoles y contará con la exposición de funcionarios del Ministerio de Economía, quienes explicarán los alcances, objetivos y características del nuevo régimen.

La intención del Gobierno es avanzar con el dictamen en un plazo de aproximadamente tres semanas. Durante ese período, buscará alcanzar acuerdos con los bloques aliados del PRO, la UCR y representantes de fuerzas provinciales para reunir los votos necesarios y llevar el proyecto al recinto con el objetivo de convertirlo en ley durante agosto.

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Qué propone el Súper RIGI

El proyecto establece un régimen especial para captar inversiones en actividades industriales que todavía no tienen un desarrollo significativo en la Argentina o que se encuentran en etapas iniciales de expansión tecnológica.

Entre los sectores contemplados se encuentran la industrialización de minerales críticos, como el litio y el uranio; la biotecnología; la fabricación de baterías; el hidrógeno verde; los vehículos eléctricos; las turbinas eólicas; los paneles solares; los reactores nucleares modulares; los semiconductores y la inteligencia artificial.

Para ingresar al régimen, las empresas deberán comprometer inversiones por un monto mínimo de US$1000 millones, cinco veces superior al piso establecido actualmente por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Como contrapartida, el Estado ofrecerá 30 años de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria, junto con distintos incentivos tributarios y financieros destinados a mejorar las condiciones de rentabilidad de los proyectos.

El debate en el Senado será el primer paso para definir el alcance definitivo del régimen y determinar si el oficialismo consigue reunir los apoyos necesarios para avanzar con su aprobación durante el mes de agosto. (NA)