La Libertad Avanza busca cerrar alianzas amplias para ganar la Provincia y mira de reojo la interna peronista

Sin el calendario electoral definido, La Libertad Avanza se muestra optimista ante la posibilidad de arrebatarle al peronismo la conducción de la provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones de 2027.

Detrás de la figura del jefe de Gabinete, Diego Santilli, aventajado a varios en la carrera por la candidatura libertaria, el sello violeta aspira a quedarse con el sillón de la gobernación ubicado en la ciudad de La Plata.

Para concretar los deseos del armado que lidera la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, los libertarios se juegan a que el peronismo mantenga la división que impera entre el actual gobernador, Axel Kicillof, y el espacio que lidera la titular del PJ, Cristina Kirchner.

Bajo esa premisa, aspiran a aprobar la reforma electoral para eliminar las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), y desarticular una de las pocas herramientas que tiene la oposición para ordenar sus debates internos. En caso de que el oficialismo no cuente con los votos, se inclinarán por suspender las primarias.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Algunas voces garantizan que el espacio mide bien y que el actual ministro coordinador podría dar el batacazo, incluso con el peronismo unido. "El Colo mide bien. Soy optimista con eso. Estamos competitivos en la provincia", precisó un funcionario al tanto.

Sin embargo, otros sostienen que el único escenario viable para imponerse en la provincia es con el peronismo fragmentado, en un esquema similar al que afrontó a María Eugenia Vidal en 2015. “La única posibilidad es ganar como ganó (María Eugenia) Vidal, con el peronismo dividido. Ellos tienen un quilombo bárbaro y nosotros lo estamos desaprovechando", precisó un legislador violeta.

Los conducidos por el diputado nacional, Sebastián Pareja, quien podría acompañar a Santilli en la fórmula, aspiran a cerrar acuerdos amplios con el PRO, la UCR y partidos vecinalistas, aunque —como ocurrió en 2025— esperan que la boleta sea violeta.

Asimismo, esta tarde Pareja y Ritondo se reunieron para coordinar la agenda legislativa, en lo formal, y dejaron una foto de unidad. En agenda figura un intercambio con el referente radical, Maximiliano Abad, para intentar aceitar y empezar a instrumentar los acuerdos.

Pese a las diferencias con el PRO a nivel nacional, en particular con el que lidera Mauricio Macri, en el territorio bonaerense las cosas fluyeron "de manera natural", como lo definen en las tribus violetas. "Los que queremos cambiar la Provincia ya estamos pensando ideas en equipo. Porque cuando trabajamos juntos, no hay populismos que nos frenen", expresó Ritondo en sus redes. (N/A)