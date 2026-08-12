Hallaron una avioneta abandonada en Santiago del Estero e investigan un presunto vínculo narco
Un hombre se movilizaba por el lugar a caballo cuando halló a la aeronave en un sector de bañados de difícil acceso próximo al límite entre los departamentos de Rivadavia y Aguirre.
Una avioneta abandonada apareció en una zona rural de la provincia de Santiago del Estero y la Justicia Federal investiga un supuesto vínculo narco.
Según informaron medios locales, un hombre se movilizaba por el lugar a caballo cuando halló la aeronave en un sector de bañados de difícil acceso, próximo al límite entre los departamentos de Rivadavia y Aguirre, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Selva.
El poblador sostuvo que el agua le llegaba al pecho, por lo que no pudo acercarse más y tomó una fotografía que luego le entregó a las autoridades policiales y judiciales.
En este contexto, personal de Gendarmería dio aviso al juez Molinari, quien ordenó diversas medidas con el objetivo de esclarecer las circunstancias del hecho.
Conforme a las primeras averiguaciones, la avioneta habría presentado inconvenientes técnicos, el piloto aterrizó de emergencia en el humedal y quedó atascada en el barro.
El magistrado interviniente solicitó ayuda a la Aviación Civil de la Provincia, que envió otra aeronave para colaborar y los gendarmes, una vez que arribaron a la escena, no encontraron droga, sino bidones de combustible y restos de comida.
Otra de las líneas de investigación sugiere que un helicóptero acudió hasta la zona para rescatar al piloto y los demás tripulantes, al tiempo que llevaba una calcomanía supuestamente apócrifa en la parte de la matrícula, que la identificada de origen argentino: LV-JIR. No obstante, en el interior de la avioneta se descubrió una calcomanía boliviana con la siguiente denominación: CP-3889.
El hecho causó sorpresa en la provincia y no se descartan otras hipótesis al respecto. (con información de NA)