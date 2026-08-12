Condenaron a un hombre por abusar de la nieta de su pareja en Pringles
El sujeto permanecerá en libertad hasta que el fallo quede firme.
Un hombre fue condenado este mediodía a cinco años y medio de prisión por abusar sexualmente de la nieta de su pareja en Coronel Pringles.
El fallo fue dictado por el Tribunal en lo Criminal N° 3, integrado por los jueces Julián Saldías, Daniela Fabiana Castaño y Claudia Fortunatti.
El sujeto, a quien no se identifica para preservar a la víctima, fue encontrado culpable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante (un hecho) y abuso sexual (dos hechos).
Durante su alegato el fiscal Diego Torres había pedido que, en caso de ser condenado, se ordene la detención del imputado, aunque los magistrados consideraron que no existen peligros procesales y determinaron que permanezca en libertad hasta que la sentencia quede firme.
Tras el juicio se acreditó que los abusos sucedieron en diciembre de 2018 y febrero de 2021, en dos viviendas de esa ciudad. El primero de los episodios se produjo cuando la niña tenía 8 años.
Aprovechando los momentos en que se encontraba junto a la menor, el sujeto la sometió a manoseos y otras prácticas sexuales.
Los progenitores de la niña denunciaron la situación luego de que ella les revelara lo ocurrido.