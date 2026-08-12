Condenaron a un hombre por abusar de la nieta de su pareja en Pringles

Un hombre fue condenado este mediodía a cinco años y medio de prisión por abusar sexualmente de la nieta de su pareja en Coronel Pringles.

El fallo fue dictado por el Tribunal en lo Criminal N° 3, integrado por los jueces Julián Saldías, Daniela Fabiana Castaño y Claudia Fortunatti.

El sujeto, a quien no se identifica para preservar a la víctima, fue encontrado culpable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante (un hecho) y abuso sexual (dos hechos).

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Durante su alegato el fiscal Diego Torres había pedido que, en caso de ser condenado, se ordene la detención del imputado, aunque los magistrados consideraron que no existen peligros procesales y determinaron que permanezca en libertad hasta que la sentencia quede firme.

Tras el juicio se acreditó que los abusos sucedieron en diciembre de 2018 y febrero de 2021, en dos viviendas de esa ciudad. El primero de los episodios se produjo cuando la niña tenía 8 años.

Aprovechando los momentos en que se encontraba junto a la menor, el sujeto la sometió a manoseos y otras prácticas sexuales.

Los progenitores de la niña denunciaron la situación luego de que ella les revelara lo ocurrido.