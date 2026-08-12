Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Deportes.

Nahuel Molina dejó Atlético de Madrid y es nuevo jugador de Roma: cuánto pagaron por el lateral argentino

El defensor de 28 años firmó contrato con el equipo italiano hasta 2030 y usará la camiseta número 20.

Foto: TN

Nahuel Molina dejó de ser jugador del Atlético de Madrid y se convirtió oficialmente en nuevo futbolista de la Roma. El club español confirmó este miércoles el acuerdo para el traspaso del lateral argentino, que pone fin a una etapa de cuatro temporadas en el conjunto rojiblanco.

El defensor de 28 años firmó contrato con el equipo italiano hasta 2030 y usará la camiseta número 20. El club anunció su llegada con un contundente “Benvenuto a Roma, Nahuel” y publicó una imagen del futbolista con su nueva camiseta.

Por la operación, el Colchonero recibirá 13 millones de euros fijos y otros seis millones en variables, por lo que el monto total podría alcanzar los 19 millones de euros.

Nahuel Molina vuelve a Italia

El traspaso significa además el regreso de Molina a la Serie A, donde ya tuvo una destacada etapa en el Udinese. El lateral llegó al fútbol italiano en 2020 y se convirtió en una de las grandes apariciones de la competencia.

Durante sus dos temporadas en Udine, marcó 10 goles y dio siete asistencias en 68 partidos oficiales, números que despertaron el interés del Atlético de Madrid y le permitieron dar el salto a LaLiga.

Molina llegó al conjunto rojiblanco en el verano de 2022 y durante sus cuatro temporadas disputó 181 partidos, marcó nueve goles y aportó 17 asistencias.

Molina se despidió del Atlético con una historia de títulos en la Selección argentina: campeón del mundo y cuatro trofeos

Molina también fue una pieza importante de la Selección argentina. Con la camiseta albiceleste disputó 65 partidos y formó parte del equipo que conquistó títulos históricos.

El lateral fue campeón del Mundial de Qatar 2022, además de ganar la Finalissima 2022 y las Copas América de 2021 y 2024.

En el Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá, Molina integró el plantel argentino que llegó hasta la final y terminó como subcampeón tras perder 1-0 ante España. (TN)

Seguinos en Google Noticias
Sumate a la conversación. ó Registrate
Iniciaste sesión como Cerrar sesión

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.
Básquetbol.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE