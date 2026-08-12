Cuando Olimpo creyó en su fútbol, se adueñó del clásico

Con un segundo tiempo fantástico, Olimpo se quedó con el clásico bahiense al superar inobjetablemente a Villa Mitre 2 a 0 para quedar bien perfilado de cara a la clasificación a la próxima etapa del bravo Federal A.

Tras una primera etapa muy disputada, prácticamente sin arcos, el conjunto que comanda Carlos Mungo encontró respuestas en el banco de relevos y adentro del rectángulo de juego que inclinaron la cancha para un solo lugar.

El aurinegro se lo llevó puesto con juego y con actitud. Y de no ser por Juan Pablo Mazza, el resultado final pudo haber sido más amplio.

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Cerrado y con pocas luces

La tarde noche en el Carminatti –donde hubo un espectacular recibimiento— no contagió demasiado a los protagonistas en los primeros 45 minutos.

Los dos mostraron falencias a la hora de generar juego asociado, no aparecieron los espacios y emergieron las figuras de los centrales.

Apenas hubo un par de balones detenidos por lado y no mucho más. Escobar remató alto en una segunda jugada a la salida de un tiro de esquina y Bellone se chocó un balón que puso en órbita el bueno de Brian Guille, pero no le pudo dar dirección.

El 10 del local estuvo comprometido y enchufado, pero no encontró eco en el resto de los volantes.

Algo similar ocurrió con Córdoba, quien debió bajar casi a la posición de 5 para buscar el balón y quedó demasiado aislado del solitario Tomás Ibarra. Apenas algunas interesantes incursiones de Monti por la banda derecha y no mucho más.

Se lo llevó puesto

En el complemento, Mungo movió el avispero, mandó adentro a Ramírez y a Amarilla, se plantó más arriba y mostró otra intensidad a la hora de disputar el balón.

Comenzó a llegar con continuidad y con peligro, pero chocó con alguna impericia propia y las atajadas de Mazza, quien sostuvo como pudo a su equipo cada vez más lejos de Lungarzo, espectador de lujo en el partido.

El 1 tricolor le sacó una pelota imposible a Amarilla tras un balón que bajó Susvielles de cabeza. Casi un anuncio de lo que ocurriría poco después.

Tras cartón, Guille habilitó a Olivera, quien no pudo cruzar el zurdazo, remató al primer palo y otra vez respondió el golero visitante.

Pero, a los 14 minutos, llegó el merecido tanto local. Villa Mitre no pudo defender la segunda pelota, “Tincho” Ferreyra la metió como pudo al segundo palo, Susvielles (¿un pasito adelantado?) la peinó y Olivera sacó un furibundo derechazo de aire –tras bajarla de pecho— que le rompió el arco a Mazza.

Con el gol, Olimpo ganó en confianza. Empezó a mover la pelota e hizo desesperar a su rival, que nunca encontró la manera de generar alguna chance en ataque.

Un patadón de Pinto a Guille (Billone Carpio le perdonó la vida con una amarilla) mostró la impotencia del momento del conjunto de Diego Cochas.

Y llegó el segundo. Otra vez Guille se lució, apareció por izquierda y le sirvió el gol a Amarilla, quien esta vez no falló a boca de jarro.

El resto del cotejo prácticamente estuvo de más, salvo otra buena atajada de Mazza ante un remate de Brian Guille, quien mereció su gol.

Así, Olimpo mostró tal vez su mejor versión en la era Mungo, metió un triunfazo en un partido grande y alimentó su ilusión de ascenso.

La síntesis

OLIMPO 2

Lungarzo 6

Bellone 6

Ferreyra (c) 7

Moiraghi 6

Lapetina 6

Olivera 7

Stancato 6

Vargas 5

A. Hernández 5

B. GUILLE 8

Susvielles 6

DT: C. Mungo

VILLA MITRE 0

Mazza 7

Escobar 4

Almada 6

Bacigalupe 5

Olguín 5

Monti 5

Cavagnero 5

Battigeli 5

Pinto (c) 5

Córdoba 5

J.M. Ibarra 5

DT: D. Cochas

PT. No hubo goles.

ST. Goles de Olivera (O), a los 14m. y Amarilla (O), a los 24m.

CAMBIOS. 45m. Ramírez (6) por Vargas y Amarilla (7) por A. Hernández, 68m. F. González por Susvielles, 83m. S. Fernández por Olivera y 85m. C. Ibarra por B. Guille, en Olimpo; 62m. Valeri (5) por Olguín y Ayala (5) por Córdoba, 73m. Tunessi por Battigeli y S. Gómez por Escobar y 77m. Valencia por Ibarra, en Villa Mitre.

ARBITRO. Matías Billone Carpio (6).

CANCHA. Olimpo (aceptable).