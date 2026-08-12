"Esperemos que este sea el puntapié para empezar a encontrar el Olimpo que todos queremos", dijo Amarilla

Unos minutos antes, Juan Pablo Mazza le había sacado (con los pies) la pelota del partido y cuando todavía Olimpo y Villa Mitre empataban 0 a 0.

Un rato después, Cristian Amarilla tuvo revancha y terminó marcando el 2 a 0 para el aurinegro, para desatar la fiesta total en el Roberto Carminatti y desahogarse a puro festejo.

"A veces eso es un momento de enojo, euforia, porque la verdad que me estaban puteando bastante. No pasa nada, son momentos, hoy me desahogué, si el domingo que viene juego mal me van a volver a putear. Pero que sepan que yo tiro siempre para el mismo lado, tiro para adelante, no vendo humo, no fantasmeo, trabajo en silencio, callado y le meto para adelante y gracias a mis compañeros y a todos se me pudo dar el gol. Si yo estuviera nervioso o bajoneado, no iba a hacer el partido que hice. Tengo que seguir mejorando muchas cosas y volver a mi nivel", admitió el Negro, quien ingresó (junto a Diego Ramírez) en el entretiempo y fue clave para que el aurinegro muestre su mejor versión en la victoria ante la Villa.

"Muy contento por el resultado, por cómo se dio el partido, porque era el clásico que lo teníamos que ganar acá en casa, por toda la gente que vino a la cancha. Muy, muy feliz", agregó Cristian en el Norberto Tomás, en diálogo con La Nueva.

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Luego de casi cuatro años, el derby bahiense volvió a jugarse de noche, algo que le dio un marco especial en un Roberto Carminatti que lució un muy buen marco y le dio un gran clima a un partido que ponía en juego puntos importantes.

"Se disfruta cuando le gente está así conectada con nosotros, el partido cambia totalmente y eso queda reflejado en la cancha. Contentos de que ellos puedan venir, con el esfuerzo que hacen, y que se vayan contentos a su casa", admitió Cristian.

-En el segundo tiempo, más allá de tu ingreso y el de Diego, se vio otra postura del equipo, unos metros más adelante, ¿lo hablaron en el entretiempo, tenían que salir a buscarlo?

-Teníamos que salir a buscarlo sí o sí, queríamos ganar el clásico. Son partidos duros, donde si lo vas a buscar y te desordenas, te hacen un gol y no le entrás nunca más. Fuimos con inteligencia, pudimos convertir y una vez que se abrió, el partido fue de distinta manera. Creo que Olimpo en el segundo tiempo fue muy superior.

-¿Crées que desde lo personal y también en lo grupal, puede ser una victoria clave pensando en lo que viene?

-Sí, sin dudas. Se disfruta hoy y mañana, pero después ya pensamos en Monte Maíz, no podemos quedarnos en un resultado, en un clásico. Nosotros estamos buscando otra cosa: los que nos quedamos, renovamos para buscar el ascenso, y los que vienen, vienen a ascender. A ninguno se le firma el contrato diciendo que hay que ganar el clásico sí o sí, eso ya lo sabemos. Entonces nosotros tenemos que ir por eso, no nos podemos quedar con un partido. Tenemos que pensar en lo que viene y seguir trabajando que viene lo más importante.

-Desde enero se viene hablando de la jerarquía y el largo plantel que tiene Olimpo, ¿hoy demostraron un poco eso, sumado al triunfo en Mendoza?

-Creo que nos falta todavía, porque tenemos muchos jugadores de jerarquía, muy buenos jugadores. Nos falta todavía encontrar un nivel, una vez que cada jugar se vaya contagiando y encontrando su nivel, va a ser un Olimpo muy avasallante. Esperemos que este sea el puntapié para agarrar todos nuestro nivel y empezar a encontrar el Olimpo que todos queremos.

-Cuando entraron al vestuario escuché que cantaban "que de la mano de Carlos Mungo...", es la primera vez que suena creo...

-La primera vez, la primera vez que suena... la empezamos a cantar y todos seguimos. Bien, contentos... es un técnico que trabaja mucho, humilde, así que contento por ellos también.