Luz, cámara... ¡acción!: todo lo que dejó el Olimpo-Villa Mitre en imágenes
El aurinegro ganó por 2 a 0, con goles de Marcelo Olivera y Cristian Amarilla.
Olimpo venció a Villa Mitre y disfrutó de una noche perfecta, por la tercera fecha del Nonagonal del Torneo Federal A.
El clásico volvió a jugarse en horario nocturno luego de casi 4 años y el aurinegro vivió junto a su gente un 2 a 0 contundente, que lo hace ilusionar pensando en lo que viene.
Los goles de Marcelo Olivera y Cristian Amarilla sellaron el triunfo local en un partido que tuvo de todo un poco y que vale la pena repasar en el lente del fotógrafo de La Nueva., Emmanuel Briane.
*La previa
Los fuegos artificiales, el humo, las banderas, trompetas y el canto de la gente, que acompañó en muy buen número, armaron un espectacular recibimiento en el Roberto Carminatti.
Al igual que en el último derby, el juez del partido fue el cordobés Matías Billone Carpio.
La diferencia con aquel 0 a 0 estuvo en uno de los capitanes: Marcos Pinto llevó la cinta en lugar de Santos Bacigalupe. Martín Ferreyra repitió en el local.
*A jugar
El primer tiempo fue parejo, friccionado y prácticamente sin riesgo cerca de los arcos.
Ya en el complemento, Olimpo fue muy superior y logró plasmarlo en el marcador.
Primero Marcelo Olivera marcó por tercera vez en cuatro partidos, para abrir el marcador a los 59 minutos.
Luego, fue el turno de Cristian Amarilla, quien anotó el 2 a 0 a los 69 minutos y empezó a liquidar el clásico.
*¡Hola, Rodri!
Rodrigo Palacio fue uno de los que siguió de cerca el clásico, disfrutando del partido en la platea de Olimpo, donde también estuvo su padre José Ramón.
*Desde el banco
Los entrenadores Carlos Mungo y Diego Cochas también jugaron su clásico desde el costado de la cancha.
*Festejo aurinegro
Olimpo volvió a ganar el clásico luego de 6 partidos y terminó festejando con su gente.
Jugadores, hinchas y dirigentes.