Luz, cámara... ¡acción!: todo lo que dejó el Olimpo-Villa Mitre en imágenes

Olimpo venció a Villa Mitre y disfrutó de una noche perfecta, por la tercera fecha del Nonagonal del Torneo Federal A.

El clásico volvió a jugarse en horario nocturno luego de casi 4 años y el aurinegro vivió junto a su gente un 2 a 0 contundente, que lo hace ilusionar pensando en lo que viene.

Los goles de Marcelo Olivera y Cristian Amarilla sellaron el triunfo local en un partido que tuvo de todo un poco y que vale la pena repasar en el lente del fotógrafo de La Nueva., Emmanuel Briane.

*La previa

Los fuegos artificiales, el humo, las banderas, trompetas y el canto de la gente, que acompañó en muy buen número, armaron un espectacular recibimiento en el Roberto Carminatti.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Al igual que en el último derby, el juez del partido fue el cordobés Matías Billone Carpio.

La diferencia con aquel 0 a 0 estuvo en uno de los capitanes: Marcos Pinto llevó la cinta en lugar de Santos Bacigalupe. Martín Ferreyra repitió en el local.

*A jugar

El primer tiempo fue parejo, friccionado y prácticamente sin riesgo cerca de los arcos.

Ya en el complemento, Olimpo fue muy superior y logró plasmarlo en el marcador.

Primero Marcelo Olivera marcó por tercera vez en cuatro partidos, para abrir el marcador a los 59 minutos.

Luego, fue el turno de Cristian Amarilla, quien anotó el 2 a 0 a los 69 minutos y empezó a liquidar el clásico.

*¡Hola, Rodri!

Rodrigo Palacio fue uno de los que siguió de cerca el clásico, disfrutando del partido en la platea de Olimpo, donde también estuvo su padre José Ramón.

*Desde el banco

Los entrenadores Carlos Mungo y Diego Cochas también jugaron su clásico desde el costado de la cancha.

*Festejo aurinegro

Olimpo volvió a ganar el clásico luego de 6 partidos y terminó festejando con su gente.

Jugadores, hinchas y dirigentes.