Tres hombres capturados durante un allanamiento en el barrio Los Almendros

Tres hombres fueron aprehendidos hoy en inmediaciones del barrio Los Almendros, en el marco de un allanamiento dispuesto por el Juzgado de Garantías N° 3.

Si bien el operativo no arrojó los resultados esperados en el domicilio ubicado en Vicente López al 2.700, personal de la Comisaría Séptima capturó a los tres residentes de la vivienda por tenencia de un arma de fuego sin registrar y de droga.

Los aprehendidos fueron Lucas Haag, de 34 años; Braian Haag, de 29, y Francisco Belandi, de 39.

Según se indicó, el arma hallada e incautada se encontraba sin numeración visible y con cuatro proyectiles en su interior.

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Además, a Lucas Haag se le labraron actuaciones adicionales por infracción a la Ley de Estupefacientes (23.737): entre sus prendas se encontraron cinco envoltorios de nylon con 2,8 gramos de cocaína.

También se secuestraron cuatro teléfonos celulares.

Intervienen las Unidades Funcionales de Instrucción y Juicio N° 7, N° 15 y N° 19 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.