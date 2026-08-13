No todo pasó en Malvinas: el reclamo histórico del TOAS

La mesa de firmas que se instaló en la Plaza Rivadavia el sábado pasado.

Con una concurrencia sin precedentes, los pasados sábado 8 y domingo 9 de agosto en los principales centros urbanos, plazas e hitos históricos de la República Argentina, miles de ciudadanos se acercaron a los más de 30 puntos federales desplegados simultáneamente para recolectar firmas en favor de la Asociación Civil Veteranos de Guerra Combatientes T.O.A.S. 1982.

En nuestra ciudad, 300 personas escucharon y avalaron el pedido de los excombatientes que un reconocimiento a su participación en la contienda de Malvinas.

Durante ambas jornadas, los vecinos no solo brindaron su firma, sino que se interiorizaron sobre el rol estratégico del litoral marítimo patagónico durante el conflicto de 1982 y conocieron en detalle la situación actual del amparo colectivo que enfrenta dilaciones e inmerecidas trabas en el ámbito judicial.

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En cada mesa de difusión, los veteranos explicaron minuciosamente las tareas de combate, defensa de bases aéreas, patrullaje del litoral marítimo patagónico, redes de radar y logística desplegadas durante la gesta de 1982. La respuesta ciudadana confirmó la vigencia y solidez de nuestra consigna central: #NoTodoPasoEnMalvinas

En total, la Asociación Civil Veteranos de Guerra Combatientes TOAS 1982 alcanzó un récord histórico de adhesiones: casi un millón de firmas en apoyo a su causa. Durante las jornadas nacionales de visibilización, realizadas en las 23 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, miles de ciudadanos se acercaron a las mesas de difusión para acompañar el reclamo y conocer detalles del rol estratégico que cumplió el litoral marítimo patagónico en 1982.

La consigna #NoTodoPasóEnMalvinas sintetiza el espíritu de la campaña: recordar que la guerra no se limitó a las islas, sino que también hubo combatientes en el continente que quedaron excluidos del reconocimiento oficial. Los veteranos explicaron que durante la gesta cumplieron tareas de defensa de bases aéreas, patrullajes, redes de radar y logística, fundamentales para sostener la operación militar.

El eje del reclamo es jurídico. Los excombatientes sostienen que el Decreto 509/88 recortó lo que la Ley 23.109 había dispuesto, excluyendo injustamente a quienes participaron en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur continental. “Lo que pedimos es control constitucional y convencional: verificar si el Poder Ejecutivo se excedió y cambió, por decreto, el alcance de la ley”, señalaron.

Lo que están pidiendo ahora es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervenga. A través de un Recurso Extraordinario Federal, solicitan que se deje sin efecto la decisión que rechazó su apelación y que, por primera vez en cuatro décadas, se analice la constitucionalidad del Decreto 509/88.

"No estamos pidiendo un trato especial —explican—, estamos pidiendo que se garantice el derecho de acceso a la justicia y que un tribunal analice, de frente, si el Poder Ejecutivo podía achicar por decreto lo que la ley no achicó”.

La campaña de firmas se convirtió en una herramienta de visibilización y acompañamiento. La respuesta ciudadana confirma que la sociedad entiende que la defensa de la patria en 1982 también se dio en el continente, y que esos combatientes merecen ser reconocidos como veteranos de guerra.