El Gobierno se prepara para enfrentar un dato negativo de inflación: en cuánto podría ubicarse

La inflación de julio se ubicaría por encima del 1,9% de junio y en consecuencia se habría pausado el proceso de desinflación al que apostaba el Gobierno en la segunda parte del año.

El promedio de las principales consultoras señalan que el costo de vida del mes pasado fue de 2%, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publicó el Banco Central.

Esa variación se alimenta de un mínimo de proyecciones con piso en 1,8% y otro tanto de evaluaciones por encima de 2%.

El dato oficial será dado a conocer este jueves a las 16 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. En el Gobierno existe inquietud por la cifra luego de conocerse que la inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,9%, un salto que no estaba en ninguna proyección.

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La suba de la inflación porteña estuvo influenciada por mayores costos en turismo y el mantenimiento de la vivienda (ajuste en servicios), que si bien pueden tener un componente local son indicadores que son extrapolables a todo el país.

Los alimentos subieron 1,9%, mientras que los gastos en salud lo hicieron 2,4%, dos rubros que exceden las fronteras de la ciudad de Buenos Aires.

Para la Fundación Libertad y Progreso la inflación de julio se ubicó en 2,1%, al igual que para Eco Go. En cambio para Equilibra fue de 1,8%. A su vez, para Analytica se ubicó en 2,2%. La estimación más alta es de LCG que la señala en 2,8%, cerca de la informada por la Ciudad de Buenos Aires.

La tendencia echa por tierra la promesa del presidente, Javier Milei, de que en agosto de 2026 el índice de inflación empiece con “cero”. Incluso las proyecciones más optimistas indican que a ese porcentaje no se llegaría hasta entrado 2027. (con información de NA)