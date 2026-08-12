Reunión clave entre dirigentes del PRO y del Gobierno en la Casa Rosada

Este jueves, altos representantes del PRO y La Libertad Avanza se reunirán para habilitar una mesa de negociación formal para intentar recomponer la relación política.

Del encuentro, que se llevará a cabo desde las 11, participarán Diego Santilli y Eduardo “Lule” Menem por el Gobierno, y Cristian Ritondo y Fernando De Andreis en representación del PRO.

“El objetivo de esa mesa es explorar acuerdos, pero sobre todo empezar a construir confianza entre los dos espacios, que es la base de cualquier entendimiento”, indicó un referente de primera línea del PRO

En tanto, desde la Casa Rosada reconocieron que “será una primera reunión para empezar a transitar el camino de un posible acuerdo, obviamente; pero recién va a ser la primer reunión”.

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La difícil negociación del PRO con La Libertad Avanza

En el PRO son conscientes de que en la negociación política parten en desventaja. Si bien hacen hincapié en el despliegue territorial -sobre todo en la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires-, del otro lado está el Gobierno.

“El PRO tiene que mostrar que vale más, pero lo que pasa es que en la Rosada no le creen a Macri que puede ser candidato”, indicó un integrante del partido. “Vos podés sacar a todos los dirigentes a la calle, pero si no tenés un candidato, es muy complicado”, agregó.

La idea de una mesa común entre el PRO y La Libertad Avanza es un viejo anhelo de Mauricio Macri. Incluso quiso armarlo antes de viajar al Mundial, pero finalmente no sucedió.

También hay dirigentes del partido que creen que “es lo que hay que hacer” y que “es lo que corresponde”, pero que los libertarios no se manejan con los mismos códigos. “No responden a la presión política, no funcionan así”, indicó un dirigente que mira a LLA con desconfianza.

La estrategia para fortalecer al PRO

El PRO empezó a mover sus fichas rumbo a las Elecciones 2027 con tres premisas: ganar presencia territorial, ampliar la cantidad de dirigentes competitivos y llegar a una eventual negociación con La Libertad Avanza con mayor poder de decisión. En esa línea, el partido fundado por Mauricio Macri busca que sus principales figuras “caminen” y se posicionen en sus respectivos distritos.

La intención quedó expuesta luego de que el exministro de Economía Hernán Lacunza manifestara su interés en competir. “Está perfecto lo de Lacunza, sí”, afirmó un referente del PRO cercano a Macri. “Hace un tiempo avisó que estaba interesado, ojalá haya cinco candidatos más por el PRO”, agregó.

La estrategia, según explican dentro del espacio, es que “caminen todos” y que el que llegue mejor posicionado sea el elegido. No hay, por ahora, una candidatura definida ni un dirigente que tenga garantizado el respaldo partidario. La idea es ampliar la oferta y medir fuerzas en los distintos territorios antes de tomar decisiones.

“El plan es tener 150 candidatos a intendentes en todo el país”, indicó un referente del PRO. Según pudo saber este medio, ya estarían esos nombres, pero serán revelados a su debido momento.

“La idea es mostrar quiénes son la nueva camada de dirigentes del PRO”, confió a este medio un dirigente con acceso a las conversaciones de la mesa chica del partido. “Buscamos ser competitivos en cada territorio”, remarcó. (con información de NA y TN)