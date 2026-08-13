Sub 14: las chicas y los pibes de Bahía juegan el Campeonato Argentino, en Rosario y Buenos Aires

Los seleccionados Sub 14 de la Asociación Bahiense de Hockey disputarán desde hoy y hasta el jueves el Campeonato Argentino, que se disputará hasta el jueves bajo la fiscalización de la Confederación Argentina.

El combinado femenino se presentará en Rosario para disputar la rama "B" de la competencia.

El debut del equipo dirigido por Nicolás Lamas será ante la Asociación Marplatense, desde las 12.20.

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Mientras que los Caballeritos jugarán en el CeNARD.

El estreno del Naranja, que es conducido por Juan Francisco Aristu, será en el mismo horario y ante la Asociación Tandilense en el Cenard.

*Las chicas

"Llegamos bien, hoy (por ayer) entrenamos en la cancha donde vamos a jugar, las chicas se sintieron cómodas y seguras, ya que tuvimos un proceso largo y muy frutífero para afrontar este torneo", analizó el entrenador del equipo femenino, Nicolás Lamas.

"Las sensaciones son positivas y el grupo es increíble, iremos paso a paso para dejar a Bahía bien representada", agregó el DT.

-El fixture de Bahía

Jueves:

Bahía vs Mar del Plata (a las 12.20)

Viernes:

Bahía vs Neuquén (desde las 9)

Bahía vs Santa Fe (a partir de las 19).

-El plantel

Jugadoras: Rocío Martell, Rosario Fuentes, Julieta Luis, Julieta Sánchez, Juana Mora, Antonella Zara, Julia Romano, Uma Bertolini, Ernestina Palmieri, Violeta Leobono, Catalina Tello, Juana Castro Infante, Matilda Schonhoff, Manuela Guevara, Lucía Ríos Dillon, Paulina Álvarez Ferrer, Charo Bustamante, Alma Maiques y Ambar Masciale.

Entrenador: Nicolás Lamas.

Asistente: Felipe Gregorio.

Preparador físico: Franco Gil.

Video asistente: Milagros García Martínez.

Psicóloga: Rosario Torres Carbonell.

Jefa de equipo: Catalina Quinteros.

*Los chicos

"La verdad que llegamos entusiasmados al inicio de torneo, creo que hicimos un gran proceso. de preparación", se ilusionó Juan Francisco Aristu, entrenador de los Caballeritos.

"Pudimos meter varios entrenamientos, amistosos y esperemos que eso lo podamos reflejar a partir del primer partido", agregó Paco.

-El fixture de Bahía

Jueves:

Bahía vs Tandil (a las 12.20)

Viernes:

Bahía vs San Juan (desde las 10.40)

Bahía vs Santa Fe (a partir de las 17.20).

Sábado:

Bahía vs Mar del Plata (desde las 8.50)

Bahía vs Santa Fe (a las 17.50)

-El plantel

Jugadores: Valentín Sánchez, Guiliano Leiva, Ulises Beguirstain, Mateo Gómez Fernández, Emanuel Mendoza, Justino Casarsa, Gaetano Jara, Joaquín Gatti, Renato Huarte, Valentino Mancinelli, Facundo Spinsanti, Julián Ormaechea, Genaro De Lucía, Simón Brun, Salvador Arrieta, Matías Malamud, Jeremías Gallego, Valentín Sánchez, Lautaro Martell y Alejo González Tesone.

Entrenador: Juan Francisco Aristu.

Asistente: Cristian Bossia.

Preparador físico: Nicolás Giner.

Video asistente: Benjamín Pascual.

Jefe de equipo: Tobías Salvatori.

Jefa de prensa: Mayra Gómez.