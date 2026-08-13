La Orquesta Sinfónica, con un programa de gran fuerza expresiva

El viernes 14 de agosto a las 20 en el Gran Plaza Teatro (Alsina 170 ) la Orquesta Sinfónica Provincial brindará un concierto sinfónico con obras maestras del repertorio europeo. Esta actividad forma parte de la agenda del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

El programa estará bajo la dirección del maestro Luis Belforte y contará con la participación del solista de violín Juan Simón Vera. Se interpretará“Nocturno para cuerdas y arpa” de Arnold Schoenberg, el “Concierto para violín y orquesta N°1 en Re Mayor, Op. 19” de Serguéi Prokófiev y la “Sinfonía N°3 en Fa Mayor, Op. 90” de Johannes Brahms.

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Las entradas podrán adquirirse en boletería (de lunes a sábado de 17:00 a 20:00). Descuentos para jubilados y estudiantes, únicamente por boletería.

El “Nocturno para cuerdas y arpa” de Arnold Schoenberg despliega una atmósfera íntima, delicada y de gran refinamiento. El “Concierto para violín y orquesta N°1” de Serguéi Prokofiev se caracteriza por su frescura melódica y virtuosismo, ofreciendo momentos de lirismo y energía rítmica. La “Sinfonía N°3” de Johannes Brahms se distingue por su emoción y belleza, considerada una de las más inspiradas y famosas del compositor alemán.