Mungo: lo que se cantó en el vestuario, las "4 patas", el enojo, el clásico ganado, el juego y más...

"Que de la mano de Carlos Mungo...".

La canción se escuchó anoche por primera vez desde el vestuario de los jugadores de Olimpo, que entraban felices tras vencer a Villa Mitre en el clásico, por la tercera fecha del Nonagonal del Torneo Federal A.

Al rato, por el otro sector de la zona interna del Carminatti y hacia el Norberto Tomás, asomó el protagonista de esa letra para hablar con los medios tras el 2 a 0 como local.

-Carlos, te escuché decir recién en una nota que te cuesta disfrutar, ¿pero me imagino que estás contento?

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

-Sí, obviamente, porque es un partido que lo ganamos de muy buena manera. El primer tiempo no estábamos contentos con lo que estábamos haciendo: estábamos enojados. No sólo nosotros, los jugadores. Por ahí habíamos planteado algo y no nos estaba saliendo, estábamos jugando unos metros más atrás de lo que nosotros queríamos y el equipo estaba muy cortado. Se cambió y en el segundo tiempo los jugadores demostraron para lo que están preparados.

-En ese segundo tiempo, más allá de los cambios (en el entretiempo entraron Diego Ramírez y Cristian Amarilla) y algunos corrimientos tácticos, se vio que salieron a jugarlo unos metros más adelante...

-Sí, pero es lo que habíamos hablado de entrada. El partido estaba planteado de esa manera. Lo que pasa que algunos corrimientos no se estaban haciendo bien y el rival encontraba espacios... a ver... encontraba espacios, pero creo que no hubo una atajada. Al Flaco Ibarra hay que aguantarlo, es muy físico, rebotó todas... pero en líneas generales creo que el triunfo está bien porque Villa Mitre no fue superior que Olimpo en el primer tiempo. Por ahí nosotros nosotros no lo podíamos encontrar, pero en el segundo tiempo dio gusto ver el partido que hicieron.

-Por ser el clásico, por el marco, por el poco margen que da el Nonagonal, ¿crees que lo del segundo tiempo es lo mejor que mostró el equipo en el año?

-Sí, no lo sé. Porque ha habido buenos partidos, lo que hicimos en Huracán Las Heras fue muy bueno.

-Pero con otro estilo...

-Sí, bueno... pero por ahí alguno puede pensar que porque no jugó Diego (Ramírez) de entrada, planteamos un partido más defensivo y no. La idea era robarle la pelota más arriba, lo que pasa que por ahí los corrimientos no estuvieron bien hechos, ellos encontraban ciertos espacios... porque nuestros jugadores son todos esa características, Vargas es corredor. Bueno, no se dio hoy (por anoche) en ciertos momentos, por eso usamos el cambio y gracias a Dios dio resultado.

-Desde que asumiste venimos hablando de la jerarquía que tiene el plantel y lo largo que es, ¿crées que eso quedó reflejado esta noche?

-Sí, puede ser. Como yo digo: todos los equipos tienen. Cuando se armó Villa Mitre, hoy hay muchos pibes en Villa Mitre porque tiene jugadores lesionados o se le han ido y hay otros jugadores que no están lesionados y no le están rindiendo como esperaban. Así que bueno, hay que estar tranquilos.

-¿Esto puede ser un envión pensando en lo que viene?

-Y sí, la verdad que sí. Metimos un resultado de visitante muy importante (1 a 0 ante Huracán Las Heras), contra un rival que no había perdido nunca de local, que se hace muy fuerte. Hoy (por anoche) ganamos el clásico con mucha autoridad. Quizás nos quedamos con ese sinsabor del primer partido (0 a 0 contra Juventud Antoniana), que nos podríamos haber quedado con el triunfo. Pero bueno, tenemos que ver los errores que cometimos y prepararnos para el viaje que tenemos ahora (Olimpo visitará a Argentino de Monte Maíz) y tratar de traer un buen resultado.

-Vos sabés mejor que nadie que falta muchísimo torneo todavía, ¿pero empezás a ver que se va gestando algo, que el equipo va creciendo con la competencia?

-Sí, sí, creo que sí. Ellos, en líneas generales, hacen las cosas bien, van trabajando. Por ahí precisabas un partido de este estilo, yo lo que digo siempre: la que se tiene que entusiasmar también es la gente...

-¿Crées que hoy dieron un paso grande en ese sentido?

-Porque está bueno, para el jugador, para el club, para todos. No es un momento fácil, fijate que los clubes están pidiendo ayuda hasta para viajar. Yo entiendo que la situación no es fácil, pero hoy dio gusto ver cómo estaba la cancha, cómo alentaron a los jugadores. Yo siempre digo lo mismo: cuando vos pretendes cosas, las cuatro patas tienen que estar, sí o sí. Jugadores, cuerpo técnico, dirigente e hinchas. Sí o sí. Y cuando digo hinchas no hablo nada más de la hinchada, digo del hincha en general, que tiene que apoyar, que tiene que dar una mano. Bueno, es la forma...

-Mientras los esperaba acá (en el Norberto Tomás), escuché que los jugadores cantaron (creo que por primera vez) en el vestuario "Que de la mano, de Carlos Mungo...": ¿qué te genera eso?

-No, no, eso está bueno porque uno tiene el compromiso con ellos. Pero nah, no es de la mano, es de ellos, es de ellos. Es fundamental lo que hagan ellos. No les pesa decir que son candidatos, hay que estar tranquilos. Como todos, como todos los equipos que se meten en este Nonagonal para eso. Hoy (por anoche) dieron una muestra buena, ahora a descansar y poner la cabeza en Monte Maíz.