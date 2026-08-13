Segunda oportunidad a través del rugby: se reactiva el programa en la Unidad Penal Nº4

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

El rugby volverá a practicarse desde hoy en el patio de la Unidad Penal Nº4 de Villa Floresta, donde un grupo de internos iniciará a las 11 los entrenamientos bajo la supervisión de Bernardo Stortoni.

El objetivo, más allá de enseñar y entrenar el juego en sí, es hacer foco en lo humano para lograr la reinserción social de los hoy detenidos. En otras experiencias de este tipo promovidas desde el Servicio Penitenciario y que se realizaron dentro de la UP 4, la posibilidad de jugar al rugby se le otorgó sólo a los reclusos que alcanzaron un estándar de sociabilidad (estudio, buena conducta, etc.).

En esta ocasión, hoy comenzará una nueva etapa para el equipo de la unidad penal bahiense, llamado Los Warriors. La Fundación Espartanos dio el primer paso al impulsar la reactivación del programa de rugby social en la cárcel y convocó al Bere para retomar el proyecto.

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"La idea es que la Fundación Espartanos se comprometa en el desarrollo del programa. Para ello me adelantaron que el equipo de rugby vendrá. En septiembre lo hará 'Coco' Oderigo (Eduardo Oderigo, fundador de Espartanos en la Unidad Penal Nº48 de San Martín, en 2009) a la presentación", dijo Bere, quien no sólo estuvo a cargo de la última etapa del proyecto, previo a concluir la actividad pública 2021, sino que también acompañó una primera propuesta llamada "Tackle al destino", impulsada por Luciano Guardiola en julio de 2011. También contó con la colaboración de Juan Manuel Bellingeri.

La práctica del rugby en el penal de Villa Floresta continuó, más allá de algunas interrupciones y cambio de referentes, hasta alcanzar un pico con la primera salida de Los Warriors para disputar por primera vez un partido fuera de los muros (2018). Al año siguiente se repitió la experiencia con un nuevo cotejo, en el club Argentino y ya con la participación también del equipo de rugby de Villa Mitre.

"Hasta que llegue el momento de la presencia de Espartanos, nuestra idea era arrancar con los entrenamientos este mes. (Hoy) Estaré yo, también el Colegio de Abogados acompañando, empresas y medios. Hay que unir fuerzas para que este proyecto continúe con el apoyo de Espartanos y que más allá del deporte en sí y de transmitir los valores, ayude después a que los chicos que salgan de la cárcel se reinserten en la sociedad en distintas entidades privadas, con el apoyo del Estado", agregó Stortoni, primer bahiense en jugar en Los Pumas y también entrenador de rugby (Sociedad Sportiva, Dallas Jackals de Estados Unidos y Newbery 7s).

"(Lo de hoy) Será algo sencillo, empezar de cero, retomar los entrenamientos del equipo Los Warriors, que tuvo mucha actividad años atrás y estuvo muy bueno. Esta vez no estarán los Espartanos porque si bien querían venir, están complicados de agenda. Capaz antes de septiembre venga alguien de la fundación para dar el presente y hablar con la prensa", dijo,

"No tengo idea con cuántos chicos me voy a encontrar de aquel equipo, hablando de jugadores mayores. Mañana (por hoy) será el primer día y veremos si muchos se mantienen o habrá gente nueva", concluyó Stortoni.