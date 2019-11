Warriors, Argentino y Villa Mitre tuvieron una tarde a puro rugby

Por Ricardo Sbrana - rsbrana@lanueva.com

La cancha del club Argentino, frente al Barrio de Prensa, fue el escenario este viernes de otra jornada de rugby con fines sociales.

Organizado por el club anfitrión y con la colaboración de Villa Mitre, allí volvió a presentarse Warriors, el equipo de rugby de la Unidad Penitenciaria N°4 de nuestra ciudad.

Warriors fue el equipo protagonista ya que por segunda vez volvió a disputar encuentros deportivos fuera de la cárcel, tras la experiencia del año pasado en el mismo escenario.

Se disputaron cuatro partidos en períodos (2) de diez minutos, con 10 jugadores por lado: Argentino-Warriors (ganó el primero 6 tries a 3), Argentino-Villa Mitre (triunfo local 4 tries a 0) y Villa Mitre-Warriors (triunfo de los internos de la UP N°4 por 7 tries a 1). Cerraron la jornada con un partido de quince contra quince en el que se mezclaron jugadores de los tres participantes.

Todo bajo un estricto operativo de vigilancia y control perimetral a cargo del Servicio Penitenciario. Que sobre el final permitió que el numeroso grupo de familiares de los internos que concurrió al country de Argentino, pudiera reunirse unos minutos con sus familiares en el centro de la cancha.

El árbitro oficial designado fue Miguel Angel Cambiagno, pero por una lesión en la rodilla izquierda, fue reemplazado por Mariano Minnaard, el DT de Argentino.

Por último se hizo el tercer tiempo con entrega de reconocimientos por parte del club anfitrión.

Las voces de la jornada

“Nos motiva a seguir”

“Siempre que podamos seguir creciendo, es fundamental. El mes pasado viajamos a Mar del Plata a la cárcel de Batán a disputar un torneo intercarcelario. Por suerte en el rendimiento en lo deportivo y en la formación de valores, que es a lo que apuntamos, nos damos cuenta que la vara sigue creciendo y nos motiva a seguir trabajando”, dijo el profesor Lucas Armengol, entrenador jefe de Warriors.

“Genial lo que impulsó Argentino”

“Lo bueno es que se pudo repetir. Bernardo Stortoni es nuestro ídolo… Impecable lo que pudo lograr en los últimos años como nuestro mentor, como iniciador de este proyecto. El año pasado se logró salir y bueno, ahora genial lo que impulsó Argentino. Más allá de lo deportivo, hay que hacer hincapié en el esfuerzo, en las reglas y en la conducta que requiere practicar esta disciplina”, afirmó Pablo Espinosa, quien participa en Warriors y hoy goza de libertad.

“Muy linda experiencia”

“Para nosotros como club, como para Villa Mitre y los Warriors es una experiencia muy linda, poder compartir una tarde de rugby, ahora a comer una hamburguesa y hacer un poco de deporte, con la presencia de la familia. Muy contentos de poder hacer esto en el club. La idea es seguir haciéndolo, ampliar la cantidad de equipos y armar una copa”, opinó Matías Barroso (jugador de Argentino).

“Aprendemos todos”

“Creo que aprendemos todos. Se transmiten los valores del rugby, algo fundamental para los chicos que hoy están en la cárcel y quieren reinsertarse en la sociedad una vez que estén libres. Por suerte el tiempo acompañó y le dio otro marco. Y que pudiera venir la familia, para ellos debe ser impagable”, agregó Nicolás Burgos, capitán del plantel superior de Argentino.

“Una jornada diferente”

“Fue una jornada de rugby diferente. No era necesario que el equipo de Villa Mitre fuera protagonista sino sumar para que los chicos que vienen del penal vivan lo que es jugar en una cancha de rugby de Bahía”, dijo Emanuel Schwam, jugador e integrante de la subcomisión de rugby de Villa Mitre.

“Para nosotros fue un regalo”

“Es más un premio para ellos, el salir y disfrutar de todo esto. Hace poco que estamos en Villa Mitre con el rugby y también para nosotros fue un regalo. Este año fue positivo, vamos acomodándonos de a poco. Hace un par de años que venimos creciendo con las infantiles”, agregó Dardo González, también rugbier y dirigente tricolor.

“Buenos resultados”

“Esta iniciativa se enmarca en un programa del tratamiento penitenciario en el contexto del deporte como inclusión, en este caso el rugby. Están replicando un programa que se lleva a cabo en toda la provincia de Buenos Aires y también en otras. Con buenos resultados tanto adentro como afuera. Estuvimos hablando con las autoridades y dicen que es un programa muy positivo con respecto a la vida carcelaria interna y externa”, afirmó Claudio Alberto Brun, juez de ejecución penal e impulsor de darle la chance a Warriors de jugar afuera de la cárcel en 2018.

“Positivo, desde todo punto de vista”

“La Unión asiste acá como invitado. Felicito al club Argentino por ser parte de esto porque uno aprecia tanto dentro de la cancha como en la tribuna, donde están los familiares, es desde todo punto de vista positivo. Felicito tanto a Argentino como a las autoridades judiciales como de la unidad penitenciaria por llevar a cabo esto”, comentó Martín Azpiroz, presidente de la Unión de Rugby del Sur.