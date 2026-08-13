Cuadrangulares: juegan Estrella-L.N. Alem, Villa Mitre-Pueyrredón y Liniers-Barrio Hospital

Los dos cuadrangulares que involucran a ocho equipos de la LBB Oro tendrán continuidad esta noche, en el Luis Álvarez y en el Norberto Tomás.

En Estrella

En cancha de Estrella, desde las 19, el local recibirá a Leandro N. Alem, arbitrando Sebastián Giannino, Horacio Sedán⁩ y Juan Gabriel Jaramillo.

En la primera programación, el auriazul cedió frente a Pueyrredón 81 a 62 y el verdirrojo ante Villa Mitre, 85 a 63.

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En consecuencia, el ganador de este partido finalizará tercero.

Posteriormente, estará en juego la Copa GenSport, con el enfrentamiento entre Villa Mitre y Pueyrredón, los ganadores del martes, dirigiendo Emanuel Sánchez, Alejandro Ramallo y Sam Inglera⁩.

En Olimpo

También habrá actividad en Olimpo, donde se medirán, a las 21, Liniers-Barrio Hospital, perdedores de la primera fecha del cuadranguar Copa Can Mar.

Dirigirán Sebastián Arcas, Alejandro⁩ Vizcaino y⁩ Leonardo Bressan⁩.

En tanto, mañana viernes, a las 21, definirán el local y Estudiantes, quienes ganaron en la fecha inaugural: el aurinegro a Barrio Hospital, 88 a 77, y el albo al Chivo, 74 a 66.