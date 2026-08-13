Diego Cochas: "Tenemos que recuperarnos el domingo en nuestra cancha", dijo el DT de Villa Mitre
El tricolor perdió el clásico ante Olimpo por 2 a 0, en el Roberto Carminatti.
El entrenador de Villa Mitre, Diego Cochas, cerraba la fila de la delegación que se retiraba del Roberto Carminatti tras la derrota en el clásico ante Olimpo por 2 a 0.
Aunque la mayoría de los jugadores prefirió no dar declaraciones, el DT frenó unos minutos ante la requisitoria de los medios.
"Triste, obviamente, uno nunca quiere perder y menos un clásico", resumió el director técnico.
"Esto es fútbol y esto sigue. En tres días ya tenemos el partido que sigue, que es en casa. Tenemos que prepararnos, porque tenemos que ganar el domingo", agregó el DT.
-En el segundo tiempo les costó hacer pie...
-Más que nada después del gol. El primero tiempo estuvo parejo y el segundo hasta que encuentra el gol Olimpo. En el segundo ya sí, buscamos variantes como para poder ir a empatarlo y quedamos un poco descompensado atrás por ir a arriesgar. Ahí ya se vio un poquito más en las contras que Olimpo aprovechaba y ahí vino el segundo.
Tras el traspié en el derby, que le cortó un invicto de 11 partidos (5 victorias y 6 empates), la Villa recibirá a Alvarado (el domingo) y luego visitará a Juventud Antoniana de Salta (el viernes 21).
-¿Es importante reponerse rápido?
-Por supuesto, van tres fechas recién. Esto sigue. El fútbol te da esa posibilidad, a veces en una semana y nosotros tenemos la posibilidad en tres días de dar vuelta la página y pensar en lo que viene. El objetivo nuestro, como el de todos, es meternos entre los cuatro.