Diego Cochas: "Tenemos que recuperarnos el domingo en nuestra cancha", dijo el DT de Villa Mitre

El entrenador de Villa Mitre, Diego Cochas, cerraba la fila de la delegación que se retiraba del Roberto Carminatti tras la derrota en el clásico ante Olimpo por 2 a 0.

Aunque la mayoría de los jugadores prefirió no dar declaraciones, el DT frenó unos minutos ante la requisitoria de los medios.

"Triste, obviamente, uno nunca quiere perder y menos un clásico", resumió el director técnico.

"Esto es fútbol y esto sigue. En tres días ya tenemos el partido que sigue, que es en casa. Tenemos que prepararnos, porque tenemos que ganar el domingo", agregó el DT.

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-En el segundo tiempo les costó hacer pie...

-Más que nada después del gol. El primero tiempo estuvo parejo y el segundo hasta que encuentra el gol Olimpo. En el segundo ya sí, buscamos variantes como para poder ir a empatarlo y quedamos un poco descompensado atrás por ir a arriesgar. Ahí ya se vio un poquito más en las contras que Olimpo aprovechaba y ahí vino el segundo.

Tras el traspié en el derby, que le cortó un invicto de 11 partidos (5 victorias y 6 empates), la Villa recibirá a Alvarado (el domingo) y luego visitará a Juventud Antoniana de Salta (el viernes 21).

-¿Es importante reponerse rápido?

-Por supuesto, van tres fechas recién. Esto sigue. El fútbol te da esa posibilidad, a veces en una semana y nosotros tenemos la posibilidad en tres días de dar vuelta la página y pensar en lo que viene. El objetivo nuestro, como el de todos, es meternos entre los cuatro.