Whitense sorprendió en Médanos y Sporting se recuperó a tiempo frente a Barracas

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Whitense derrotó a Caza y Pesca Huracán Médanos, 58 a 50, en juego adelantado de la tercera fecha, y Sporting hizo lo propio ante Barracas, 78 a 77, en el partido que completó la segunda programación, ambos correspondientes a la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce "Municipalidad de Villarino".

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Con estos resultados, Pellegrini mantuvo la punta, que comparte con Caza y Pesca, aunque con un partido menos que los medanenses, y está un punto por encima de los escoltas Bahiense B y Barracas.

Caza y Pesca 50, Whitense 58

Whitense, que venía de dos derrotas iniciales en este tramo (cuatro en total sumando las dos del playoffs ante Barracas), superó a Caza y Pesca, de visitante, 58 a 50.

Para los medanenses resultó su segunda puntuación más baja, mientras que para Los Aviones Azules, en tanto, significó la victoria con menos puntos.

Una defensa match-up sobre Nicolás Sánchez y Agustín Solomon le dio mucho resultado al equipo que orienta Sebastián Dodero, bajando el goleo de ambos.

No le alcanzó al local con los 19 puntos de Juan Cruz Redivo (3-9 en t3, 4-7 en t2 y 2-4 en t1).

En tanto, Whitense tuvo 45% en triples (10-22), siendo Francisco Cruz su principal anotador, con 21 unidades (incluidos 5-9 en triples, 1-4 en t2 4-4 en t1); Marcos Ruarte bajó 9 rebotes; Lucas Romano metió 3-5 en triples y Franco Pentenero sumó 9 puntos (2-5 en t3) y tomó 5 recobres.

La síntesis:

Caza y Pesca (50): A. Solomon (10), B. López, N. Sánchez (8), F. Perrín (5), H. Banegas (2), fi; J.C. Redivo (19), B. Bobb, T. Martz (6) y B. Meschini. DT: Gabriel Asnes.

Whitense (58): F. Cruz (21), F. Pentenero (9), M. Herbalejo (4), M. Ruarte (4), U. Martínez (2), fi; G. Resler (5), C. Nador, L. Robledo, T. Iturriaga, R. Ocampos (4) y L. Romano (9). DT: Sebastián Dodero.

Cuartos: Caza y Pesca, 11-15; 29-31 y 40-41.

Árbitros: Juan Gabriel Jaramillo y Juan Agustín Matías.

Cancha: Caza y Pesca.

Sporting 78, Barracas 77

Sporting recuperó una desventaja de 15 puntos frente a Barracas y terminó imponiéndose, 78 a 77, como local, en cancha de Espora.

De esta manera, el rojinegro volvió a ganar, como en la primera fecha frente a Bahiense del Norte B, y se metió entre los seis.

Barracas, donde debutó como entrenador Mario Errazu en reemplazo de Albano Schneider, llegó a ganar 54 a 39 en 4m30 del tercer cuarto, básicamente, de la mano de Luciano Polak y Martín Quevedo.

Sporting logró recortar con el buen ingreso de Rodrigo Frontalini, aunque Mauro Capurso se encargó de castigar a distancia (5-8 en triples) y le dio aire. No obstante, la respuesta local llegó vía Matías Gómez con un par de triples clave.

Lo cierto que el equipo orientado por Ian Costa pasó al frente 70-69 a falta de 4m45, más allá que Barracas logró recuperar la ventaja y entró arriba 75-72 con poco más de un minuto por jugar.

Benjamín Falcioni dejó un punto abajo al local con 1m10 por jugar. Enfrente Polak erró de tres y Catalá corrigió con un rebote ofensivo y doble: 77-74 la visita, restando 50 segundos.

Posteriormente, Polak le cometió falta a Frontalini (2-2 en libres) y el marcador quedó 76-77, con 33 segundos.

A partir de ahí Sporting fortaleció su defensa, le provocó una pérdida a Capurso y definió de contra Frontalini, a falta de 5 segundos: 78-77.

Repuso Barracas, Capurso atacó por el eje y chocó con Kumorkiewicz (12 rebotes), restando 1s05/10, sin perder la posesión su equipo.

En la reposición, nuevamente para la visita, la pelota llegó al tirador Polak quien tomó un buen lanzamiento paralelo a la línea de fondo de unos cuatro metros y falló.

El más efectivo del local resultó Frontalini, con 25 puntos (2-4 en t3, 4-10 en t2 y 11-14 en t1), más 6 rebotes.

La síntesis:

Sporting (78): H. Martínez (7), G. Díaz (7), G. Martínez (2), B. Kumorkiewicz (7), F. Salmeri (10), fi; R. Frontalini (25), M. Miguez (5), B. Falcioni (9) y M. Gómez (6). DT: Ian Costa.

Barracas (77): M. Capurso (15), R. Eliosoff (6), L. Durán, A. Passeggi (4), I. Ríos Speerli, fi; L. Polak (19), R. Catalá (13), M. Quevedo (20), W. Rojas y D. Ilari. DT: Mario Errazu.

Cuartos: Sporting, 17-18; 35-41 y 58-63.

Árbitros: Emanuel Sánchez y Ariel Di Marco.

Cancha: José Galié (Espora).

Posiciones

El segundo tramo los equipos lo iniciaron arrastrando el 50% de los puntos del primero:

1º) Pellegrini (11-2), 14 puntos

1º) Caza y Pesca (9-5), 14 (*)

3º) Bahiense B (10-3), 13

3º) Barracas (10-3), 13

5º) Sporting (8-5), 12,5

5º) Whitense (7-7), 12,5 (*)

7º) Sportivo B (8-5), 11,5

7º) Los Andes (7-6), 11,5

9º) Bella Vista (4-9), 10

10º) Velocidad B (3-10), 9,5

11º) Fútbol y Tenis (2-11), 9

12º) Fortín Club (0-13), 7,5

(*) Tienen un partido más.