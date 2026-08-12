Independiente perdió 4 a 0 ante Atlético Tucumán: "Me da vergüenza", dijo su entrenador

técnico de Independiente, Gustavo Quinteros, habló tras la dura derrota por 4-0 ante Atlético Tucumán y la eliminación en los octavos de final de la Copa Argentina, donde expresó: "Una derrota muy dura que nos hace mucho daño, me da vergüenza, pero tomo la responsabilidad que me corresponde"

Quinteros también pidió "disculpas" a la hinchada del "Rojo" en reiteradas ocasiones, pero a su vez afirmó: "Salga primero o último, siempre cumplo con mi contrato, nunca voy a abandonar antes, ni se me pasa por la cabeza” y agregó que, por lo contrario, el resultado le da “fuerzas para tratar de revertirlo o seguir en la zona de clasificación” que es lo “único que queda”.

El técnico de independiente dio la cara ante la pronta y dura eliminación del equipo con un flojo rendimiento dentro del campo en los octavos de final de la Copa Argentina, aunque se hizo cargo desde la responsabilidad de entrenador, pero no tomo la totalidad de la misma sobre el mal momento que atraviesa el club: “mi cuerpo técnico y yo, no somos los responsables de una continuidad de fracasos de un club grande que vienen hace años”.

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Además, advirtió que llevó a Independiente no revertir los resultados del primer semestre: “cuando llegamos el 90% del plantel sigue todavía, cuando llegamos estaban 11 partidos sin ganar, se fueron 15 jugadores, es muy difícil pelear cuando se van muchos y llegan pocos jugadores” y agregó “habíamos hablado con la dirigencia de incorporar ciertos jugadores de características que no teníamos, y trajeron algunos, pero no lo que habíamos acordado”.

Por otro lado, analizó el partido hecho por sus jugadores con respecto a lo que había trabajado días atrás: “Pasamos un penal que pudo haber cambiado todo, enseguida llega un gol que nos pegó demasiado”, a su vez afirmó “Sabíamos cómo jugaba el rival de contra, y perdimos todas las pelotas para dejar que ellos hicieran las transiciones, además de perder todos los duelos defensivos”.

Agencia NA