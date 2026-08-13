Mitre, con el bahiense Gattari, venció a River y se consagró campeón de la Liga Federal

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

Mitre (Posadas) cerró una brillante temporada, venciendo esta noche a River en la final, 80 a 73, y consagrándose campeón de la Liga Federal 2025-26.

No obstante, los dos equipos ya habían logrado el anhelado ascenso a la Liga Argentina al ganar sus respectivas semifinales.

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En el auriazul misionero el bahiense Santiago Gattari (surgido de Liniers), jugó 15m42, sumaando 2 puntos, 2 rebotes y una asistencia.

Santiago pudo compartir el título junto a sus padres.

Martín Pérez Douthat fue el más destacado, con con 23 puntos junto a Tomás Rossi, con 20 puntos y 18 rebotes, y a Carlos Benítez, autor de 20 unidades.

En el Millonario, el juninense Genaro Lorio metió 22, Felipe Pais terminó con 14 y Julián Aprea, con 12.

En un clima de fiesta por lo que ya había conseguido ambos, Mitre llegó a sacar 12 de luz, diferencia que recortó River, aunque no le alcanzó.