Condenan a un asaltante a 7 años de prisión por una violenta entradera

El Tribunal en lo Criminal N°3 condenó, en juicio abreviado, a un hombre con antecedentes acusado de cometer una violenta entradera en nuestra ciudad.

Se trata de Iván Ariel Mendoza, quien recibió la pena de 7 años de prisión.

Según la causa, investigada por la UFIJ Nº 11, a cargo del fiscal Diego Conti, el delito se consumó el 9 de julio del año pasado, en una vivienda ubicada en la calle D’ Orbigny al 3.000, cuando tres personas ingresaron al grito de “policía, policía, policía” e intimidaron a la pareja propietaria, apuntándoles con un arma de fuego y una picana eléctrica.

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En esas circunstancias, les exigieron la entrega de dinero y se apoderaron de 5 millones de pesos, la llave de encendido del vehículo Volkswagen Vento, tres teléfonos celulares marca Iphone, una notebook, una cartera con anillos, cadenas y otros elementos, para abordar el Ford Fiesta de color gris -propiedad de las víctimas- y darse a la fuga.

El vehículo apareció más tarde abandonado, en inmediaciones de las calles Rojas y Punta Alta.

Las tareas investigativas realizadas permitieron identificar a Mendoza como una de las personas que ingresó a robar en la casa, a la vez que fue reconocido por las víctimas en una exhibición en rueda de fotografías.

Mendoza es el mismo que había sido detenido a mediados de 2022 en medio de un espectacular operativo en la zona céntrica, aunque luego se fugó de la cárcel de Saavedra y fue recapturado tras un choque.

Ahora fue condenado por el delito de robo triplemente agravado por el uso de arma de fuego, cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada, por el uso de arma y por su comisión en poblado y en banda.

Además, fue declarado reincidente ya que contaba con antecedentes penales.