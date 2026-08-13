Nicholas Hoult se suma a la segunda temporada de la nueva serie de Harry Potter en HBO

a esperada serie reboot de Harry Potter de HBO MAX acaba de confirmar al reconocido actor Nicholas Hoult para interpretar un personaje clave para la trama de su segunda temporada.

De acuerdo con la información que difundió The Hollywood Reporter, el protagonista de Superman se une a la serie como el profesor Gilderoy Lockhart, quien dicta las clases de Defensa Contra las Artes Oscuras en el segundo año de Potter en Hogwarts.

El personaje que interpretará Hoult se caracteriza por ser carismático, vanidoso, egocéntrico y con una gran obsesión por la fama y el reconocimiento, basado en los míticos libros de la autora J. K. Rowling. En el mundo ficticio de Harry Potter, Lockhart es presentado como un héroe con grandes hazañas, aunque luego se revela que es un impostor.

Harry Potter: cuándo se estrena la serie y calendario completo de episodios

La primera entrega de la serie estará inspirada en "Harry Potter y la piedra filosofal", el primer libro de la saga de los jóvenes hechiceros y, bajo la producción de HBO MAX, promete ser un proyecto 100% fiel a los escritos de la autora.

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En mayo de este año, la producción fue renovada para una segunda temporada, basada en "Harry Potter y la Cámara Secreta", en un proyecto que tendría una duración de al menos una década.

La primera temporada tiene estreno confirmado para el 25 de diciembre de 2026, en plena Navidad, una fecha estratégica que apunta a reunir a fanáticos de todas las edades frente a la pantalla.

El elenco de la nueva serie Harry Potter

El joven actor escocés de 11 años, Dominic McLaughlin, será el encargado de ponerse en la piel de Harry Potter en este nuevo y esperado proyecto. Los británicos Arabella Stanton, de 12 años, y el joven Alastair Stout serán Hermione Granger y Ron Weasley en la adaptación.

Por otra parte, John Lithgow interpretará Albus Dumbledore, Janet McTeera Minerva McGonagall, Paapa Essiedu a Severus Snape, Nick Frost a Rubeus Hagrid, Rory Wilmot a Neville Longbottom y Lox Pratt será Draco Malfoy. (NA)