Ángela Torres lanza este jueves su nueva canción "Torpe"

La letra refleja un enamoramiento que provoca en ella una sensación de torpeza, pero de manera positiva

La incipiente estrella pop Ángela Torres lanzará su nuevo sencillo, Torpe, y los adelantos ya dieron que hablar: entre un tono de comedia romántica y el fiel retrato de los miedos que se esconden detrás del enamoramiento.

"Este jueves 13 es mi cumple y también estrenamos Torpe", reveló la artista a través de sus redes sociales con breves imágenes que delataron algunas partes de la pieza audiovisual y que, en línea con la premisa del single, ponen a la intérprete en el lugar de una mujer que, sin buscarlo, es atravesada —hasta accidentalmente— por el amor.

En el primer corto, Ángela dialoga con sus amigas en una tarde distendida y reflexiona: "Es terrible, como que de alguna manera dejás de existir, se te va la vida atrás de un tipo. No, ya hice click y no pienso volver a caer en lo mismo".

Sin embargo, mientras se expresa, su mirada se desvía hacia un hombre que pasa por delante, casi como un efecto hipnótico y un trance del que no puede salir. Es la primera pista de que el enamoramiento podría llegar.

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El segundo corto muestra un paso de comedia más romántico y clásico del estilo "rosa": Ángela cruza la calle a las corridas mientras escucha música. A metros de ella, el mismo joven lava un auto y, producto del gran charco, la protagonista se tropieza y vuelan por el aire su bolso, sus pertenencias y otros objetos que quedan en primer plano de contraste con el cielo. Ella cae en cámara lenta.

"Ya pasaron tantos años... mintiendo y desconfiando. Ahora te sigo de cerca sin que te des cuenta, te estoy espiando", expresa una de las estrofas de la canción, que alude a un amor que no surgió de inmediato, sino que ha esperado el momento preciso para florecer.

La letra refleja un enamoramiento que provoca en ella una sensación de torpeza, pero de manera positiva: "Nadie más me entiende ni me mira como me mirás... ni me hace sentir tan torpe e imperfecta de la forma más correcta".

El estribillo concluye con un sentimiento de síndrome del impostor, donde se cuestiona su valía en un amor tan genuino: "Ojalá no te des cuenta de quién soy en realidad".

Torpe se presenta como una canción que captura la dualidad de estar profundamente enamorada y, al mismo tiempo, temerosa de mostrarse completamente vulnerable. (NA)