El Virus Sincicial Respiratorio gana terreno en Argentina y los bebés son los más afectados

El impacto se concentra principalmente en la población pediátrica y, dentro de ella, en los menores de un año

El Virus Sincicial Respiratorio (VSR) volvió a ganar protagonismo en la temporada de enfermedades respiratorias en Argentina. Según los últimos datos de vigilancia epidemiológica, es actualmente el principal agente detectado entre las personas hospitalizadas por infecciones respiratorias graves, con una incidencia especialmente marcada en los niños pequeños.

Hasta la semana epidemiológica 28, el país acumuló más de 65.000 casos de bronquiolitis. A su vez, durante 2026 se notificaron 2267 casos hospitalizados en los que se identificó VSR.

La circulación del virus entre pacientes internados comenzó a incrementarse de manera sostenida desde la semana 13 y, a partir de la semana 23, se mantuvo por encima de las 100 detecciones semanales. Entre las semanas epidemiológicas 28 y 29 se registraron 563 detecciones.

El impacto se concentra principalmente en la población pediátrica y, dentro de ella, en los menores de un año.

Los registros de vigilancia muestran que este grupo presenta los niveles más elevados de positividad para VSR tanto entre los pacientes atendidos de manera ambulatoria como entre quienes requieren internación.

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El avance del virus se produce, además, en un momento en que la dinámica de la temporada respiratoria comenzó a cambiar. Mientras los casos asociados a influenza descendieron luego de alcanzar su pico, el VSR continúa aumentando y sostiene la presión sobre las internaciones pediátricas.

El riesgo en los bebés

El VSR es una de las principales causas de bronquiolitis y de infecciones respiratorias bajas durante los primeros años de vida. Si bien algunos niños presentan mayor riesgo de desarrollar cuadros graves, los especialistas advierten que las complicaciones también pueden aparecer en bebés previamente sanos.

"El VSR sigue siendo uno de los principales motivos de hospitalización por causas respiratorias en lactantes y continúa generando una importante carga de enfermedad en la población infantil", señaló Néstor Vain, médico pediatra y neonatólogo, jefe de Neonatología y Pediatría de los Sanatorios de la Trinidad Palermo y Ramos Mejía.

El especialista remarcó que una parte importante de los niños que desarrollan formas graves de la enfermedad nació a término y sin factores de riesgo conocidos.

Por ese motivo, sostuvo que no es posible determinar de antemano qué bebés evolucionarán favorablemente y cuáles necesitarán atención hospitalaria.

Frente al aumento de la circulación del virus, la prevención adquiere un papel central. Argentina cuenta actualmente con distintas herramientas destinadas a reducir el riesgo de enfermedad grave por VSR, entre ellas la vacunación durante el embarazo y los anticuerpos monoclonales de acción prolongada para determinados bebés.

La protección durante el embarazo y el desafío de llegar a todos

La Argentina incorporó en 2024 la vacunación contra el VSR para personas embarazadas al Calendario Nacional de Vacunación.

El objetivo es que los anticuerpos generados por la madre sean transferidos al bebé durante la gestación y le brinden protección durante sus primeros meses de vida.

Sin embargo, no todos los bebés llegan a su primera temporada de circulación del virus con ese nivel de protección. Puede ocurrir que hayan nacido fuera del período establecido para la vacunación, que la madre no haya recibido la dosis o que el nacimiento se haya producido poco tiempo después de la aplicación, sin que hubiera transcurrido el período necesario para una adecuada transferencia de anticuerpos.

También puede suceder que la protección obtenida durante el embarazo disminuya con el paso de los meses, mientras el bebé continúa dentro de su primer año de vida.

"Hoy estamos en un escenario muy alentador, completamente distinto al de hace algunos años, porque contamos con herramientas muy eficaces que disminuyen el riesgo de formas graves y las internaciones por VSR", explicó Analía De Cristófano, jefa de la Sección de Infectología Pediátrica del Hospital Italiano de Buenos Aires.

Para la especialista, el desafío consiste en garantizar que los lactantes reciban la estrategia preventiva correspondiente independientemente de la época del año en la que hayan nacido.

Córdoba amplió la estrategia de prevención

En este contexto, Córdoba se convirtió en la primera provincia en avanzar con una estrategia que busca cubrir a aquellos bebés que no cuentan con una protección efectiva a través de la vacunación materna.

La provincia incorporó cerca de 10.000 dosis de nirsevimab, un anticuerpo monoclonal de acción prolongada destinado a prevenir las formas graves de infección por VSR. La estrategia contempla tanto a bebés sanos como a niños con determinadas condiciones de riesgo.

La aplicación está prevista para recién nacidos antes del alta de las maternidades y también en vacunatorios habilitados. El esquema alcanza a los niños nacidos desde el 1° de enero de 2026 que cumplan con los criterios establecidos y a bebés con condiciones de riesgo nacidos desde el 1° de septiembre de 2025.

El objetivo es reducir las infecciones respiratorias agudas bajas y, particularmente, las internaciones asociadas a bronquiolitis por VSR.

"Si bien es temprano para extraer conclusiones definitivas, los equipos de salud comienzan a observar señales que podrían ser consistentes con un impacto favorable de esta estrategia integrada de prevención", señaló María Soledad Álvarez, médica infectóloga y pediatra del Hospital Infantil Municipal de Córdoba.

La especialista aclaró que será necesario continuar con el seguimiento de la temporada y analizar los resultados para determinar el impacto de la medida. Al mismo tiempo, destacó la importancia de identificar a los bebés que forman parte de la población objetivo para alcanzar una cobertura elevada. (Infobae)