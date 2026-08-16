Santiago Álvarez Fourcade y su paso por India: “Fue una experiencia diferente y muy enriquecedora”

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

(Nota de la edición impresa)

Si de nuevos desafíos se trata, Santiago Álvarez Fourcade siempre irá por más. El bahiense, de 32 años y capitán de Los Pumas 7s, mantiene la llama del espíritu deportivo y la competitividad siempre encendida. De ahí que Santi quiso probar la oportunidad de jugar seven como profesional en la India, donde este año se disputó la segunda edición de la Rugby Premier League.

Chennai Bulls, que llegaba como campeón, lo eligió y lo nombró capitán.

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“Fue una buena experiencia, aunque al principio tuve cierta incertidumbre porque no conocía la liga. Alguno de los chicos compañeros (en Pumas 7s) que la fue a jugar. Resultó una linda la experiencia porque pude compartir con otros jugadores del ámbito internacional a los que tenía como rivales, pero en la India fueron mis compañeros de equipo”, dijo en relación a, por ejemplo, los experimentados fijianos Marika Koroibete y Filipe Sauturaga, el samoano Taualai Panoa, el inglés Marcus Kershaw (jugador de Gran Bretaña 7s) o Michael Icely (Australia 7s).

Características

La Premier League india es una competencia profesional modalidad seven, avalada por World Rugby, en la que compiten seis franquicias que se nutren de jugadores locales y extranjeros del circuito internacional (Seven Series) que son seleccionados a través de un draft (selección). La edición 2026 se jugó del 16 al 28 de junio pasado en la ciudad de Hyredabad.

“Fue algo muy lindo compartir equipo con ellos y ver cómo viven el rugby, conocer en profundidad cómo lo viven en la India ya que no es una potencia en este deporte. Justamente este torneo se organiza para desarrollar al rugby”, explicó Álvarez Fourcade acerca de la segunda edición de la Premier.

“Me resultó enriquecedor compartir con los chicos locales, que me contaran acerca de su realidad en este deporte”, agregó.

Desde el punto de vista competitivo Chennai Bulls no pudo conseguir el bicampeonato y finalizó en el 4º puesto.

“En cuanto a la competencia, es algo independiente a World Rugby. Son franquicias que contratan a los jugadores que quieren y pagan lo que quieren. World Rugby simplemente los habilitó a organizarla y después el rugby de India decide de forma independiente”, explicó el bahiense, formado en Sociedad Sportiva y en CASI.

“Desde el punto de vista deportivo la liga tiene una modalidad particular porque cada partido se juega en cuatro tiempos de cuatro minutos. Además los cambios se pueden hacer sólo en el entretiempo, salvo que ocurra alguna lesión. Es una modalidad distinta, rara. Los tiempos se me pasaron volando. Otro aspecto fue que jugábamos un partido por día. Creo que fueron diez o doce días consecutivos”, recordó.

“Pienso que se juega así más para probar y en esto por ahí sí World Rugby les permitió hacerlo de este modo para ver cómo funciona y empezar a ver ideas que bueno, no sé si el día de mañana las llevarán a cabo en el circuito. No creo, pero están probando”, analizó.

“Pero ese sistema está bueno. A mí me pareció que el desgaste no fue tanto como en el circuito de seven, donde jugás seis partidos en dos días y terminás fundido. Pero sí, por ahí, se sintió el cansancio mental de hacer lo mismo todos los días, como la activación, estribo, entrada en calor… Y el ir hacia el estadio, para lo cual teníamos una hora con el tránsito de la India ya que es como un hormiguero. Al margen y viéndolo hoy un tiempo después, siento que disfruté un montón, que aprendí un mucho y al mismo tiempo tratamos de ayudar a los jugadores indios”, afirmó.

Otro asterisco

El paso de Santiago por Chennai Bulls y el rugby asiático dejó otro asterisco en su prolífica carrera deportiva.

“Significó sumar una experiencia diferente a Pumas 7s porque después de volcarme al cien por cien con la selección argentina, a donde llegué en 2013, nunca había jugado en otro equipo como profesional. También la parte económica era algo que a priori me cerraba”, afirmó.

“El año pasado estuve cerca de ir porque a mitad del torneo se lesionó un jugador, pero estaba a punto de jugar con Sociedad Sportiva y me había comprometido con el club. Por eso decidí no ir. Esta vez salió desde el principio y como me sumaba desde todos lados lo acepté”, indicó.

Pumas 7s se prepara

El equipo argentino transita sus primeras semanas de preparación de cara a los Juegos Suramericanos de Rosario, cuyo torneo de rugby va del 18 al 20 de septiembre próximo.

“Estamos volviendo a acondicionarnos de poco y bueno, esta semana justo empezamos con un poco de rugby. La idea es jugar (los Suramericanos) con el primer equipo porque nos sirve también como preparación para la temporada (del Seven Series). Siempre nos pasa que vamos a jugar a la primera etapa sin haber tenido competencia antes. Nos vendrá muy bien también para llegar en la mejor condición posible”, dijo Santiago.

En la campaña 2025-26 del Seven Series, Argentina fue 5º.

“Este año que pasó tuvimos una renovación grande de jugadores. Hoy, viéndolo a la distancia, fue una buena temporada en la que los jugadores, los chicos nuevos, se acoplaron rápido y muy bien. Ahora tenemos que empezar a mejorar como equipo. Pero a modo de balance, esta temporada fue muy positiva. Jugamos tres o cuatro finales. Antes de empezar el objetivo no estaba ahí sino en volver a conectar como equipo. Bueno, vinieron los resultados. Pero hay que seguir trabajando.

World Rugby ya confirmó las ciudades que albergarán las seis etapas de la temporada regular como también las tres en la que se desarrollarán las finales. La primera fase se jugará en Dubai (28 y 29 de noviembre) y luego en Ciudad del Cabo, Singapur, Perth, Vancouver y Nueva York. Las tres sedes de la fase final serán Hong Kong, Valladolid y Bordeaux.

El valor extra, esta vez, será que estarán en juego las cuatro plazas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.