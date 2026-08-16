Palihue y UNS, otro domingo frente a frente en el rugby femenino

Palihue y UNS, otro domingo frente a frente. Foto: Archivo La Nueva.

Palihue, Universidad Nacional del Sur y Puerto Belgrano RHC animarán este domingo la última jornada de encuentros amistosos de rugby femenino, que lleva el nombre "Camino al XV".

La actividad tendrá lugar en cancha de Palihue, en Fragata Sarmiento 415. Se jugará a tiempo reducido desde las 12, con arbitraje de Omar Villafañe (Sur).

Estos clubes vienen realizando partidos amistosos con el objetivo de ir adaptando la modalidad de juego al rugby de 15 jugadoras.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Mientras que Palihue y UNS lo toman también como preparación para participar del Regional Pampeano el fin de semana venidero en Mar del Plata, para las jugadoras de Puerto significa volver a ser parte de la competencia URS, bajo la dirección técnica de Marcelo Spikerman.

También el club Santa Rosa RC armó un equipo femenino que viene entrenando con regularidad, aunque de momento no participa oficialmente en el calendario URS.

En cuanto al TRP, además de los clubes bahienses están confirmados Comercial (Mar del Plata), Indios (Bolívar) y otro club marplatense a confirmar. La sede es otro aspecto que aún no está definido.

Recordamos que las jugadoras de Palihue ganaron los últimos cinco campeonatos regionales.

Se ponen al día

Este domingo se disputarán dos cotejos reprogramados del calendario del campeonato Clausura de mayores masculino de la URS.

Desde las 15 se juegan Pringles RC-Sol de Mayo, postergado de la fecha 1 (contará con el arbitraje de Gustavo Difranco) y Palihue/Ferroviario ante Puerto Belgrano RHC, correspondiente a la jornada 2 (dirige Juan Ignacio Rossello).

El certamen continuará el próximo domingo con Palihue/Ferroviario-Tres Arroyos RC, Sol de Mayo-Puerto Belgrano RHC, UNS-Coronel Suárez RHC y Pringles RC-Cazadores.