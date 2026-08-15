Crimen en White: familiares y amigos pidieron justicia en las calles

Familiares, amigos y vecinos marcharon esta tarde en Ingeniero White pidiendo justicia por el crimen de Santiago Vega, el joven de 19 años asesinado de un disparo a la salida de un bar de esa localidad.

En medio de una desapacible jornada desde lo climatológico, la manifestación inició pasadas las 19 horas con el recorrido de una multitud encabezada por los familiares y amigos de Santiago.

Con varias pancartas y banderas pidiendo por Justicia, los manifestantes marcharon por las arterias de Ingeniero White en silencio y compartiendo un momento de dolor y reflexión.

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En medio del recorrido, la columna se detuvo frente a la Comisaría Tercera, en donde el padre de Santiago, Marcelo Vega, pronunció una palabras frente a los agentes de la dependencia quienes se encontraban presentes.

Marcelo refirió a que no iban a poner ningún palo en la rueda a la investigación y que estaban manifestándose con el mayor de los respetos, con la compañía de la gente de Ingeniero White.

En un profundo silencio, la multitudinaria columna se desplazó con remeras blancas y encendieron velas frente al bar donde sucedió el fatídico hecho.

En la previa, Marcelo Vega se expresó ante los presentes e indicó:

"Agradezco a los presentes, esto demuestra lo que querían a mi hijo. Esto se podría haber evitado, lamentablemente toda mi familia, mi mujer, su novia, sus amigos, nunca vamos a volver a tener un abrazo del nene. Nosotros vamos a demostrar que no somos violentos, esta no es una manifestación política, acá está White y hay presente gente de todos lados, de todos los clubes, desde ya, les agradezco de corazón, estamos dolidos, pero fuertes por ustedes, no hay mucho mas que agregar, muchas gracias a todos", refirió.

Luego leyó unas palabras evocando la memoria de su hijo y agradeció a la gente: "Les pedimos que nos sigan acompañando y no nos dejen solos sigan manteniendo la memoria de Santi presente. Nunca hubiésemos imaginado estar pasando por esta terrible pesadilla, no buscamos venganza, buscamos justicia", culminó.