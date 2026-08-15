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Venezuela y Argentina lideraron la inflación en América Latina durante julio

El país caribeño registró una variación mensual del 19,9 %, seguido por nuestro país con un 2,1 %. En el extremo opuesto, Bolivia y Paraguay registraron bajas en el nivel general de precios.

Venezuela y Argentina registraron los mayores niveles de inflación mensual de América Latina durante julio, según los índices de precios difundidos por cada país. En el extremo opuesto, Bolivia y Paraguay presentaron una caída en el nivel general de precios, es decir, deflación.

En Venezuela, la inflación alcanzó el 19,9 % durante el séptimo mes del año. En Argentina, en tanto, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación mensual del 2,1 %.

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Con estos resultados, ambos países encabezaron el ordenamiento regional por inflación durante julio, una comparación que tuvo repercusión en medios internacionales. Entre ellos, el sitio Sputnik News destacó este sábado a Venezuela y Argentina entre los países latinoamericanos con mayores aumentos de precios.

En el resto de la región, Brasil registró una variación mensual del 0,07 %, mientras que Uruguay presentó un resultado similar. En Chile, los precios aumentaron 0,1 %.

Perú, por su parte, tuvo una inflación mensual del 0,29 % en julio, mientras que Colombia registró una variación del 0,17 %. Ecuador todavía no había difundido el dato correspondiente al séptimo mes del año.

Deflación en Bolivia y Paraguay

En el otro extremo del ranking regional se ubicaron Bolivia y Paraguay, los únicos países que registraron una variación mensual negativa de los precios durante julio, de acuerdo con los datos disponibles.

Paraguay presentó una caída del 0,1 % en su índice de precios, mientras que Bolivia registró una deflación del 2,79 % durante el mes.

En el caso boliviano, la caída de los precios estuvo vinculada principalmente con la normalización del abastecimiento de bienes luego de los bloqueos registrados durante mayo y junio, según reportes difundidos por medios de ese país. (NA)

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