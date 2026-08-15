Sofía Sánchez, Grabich y Mascherano: la Antorcha ya recorre la provincia de Santa Fe

Victoria Álvarez Fortunato valvarez@lanueva.com Periodista y comunicadora digital. Forma parte del equipo de redacción de La Nueva desde 2022, donde cubre eventos locales, nacionales e internacionales, generando contenido para las ediciones impresa y digital, además de sus redes sociales.

La cuenta regresiva hacia los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 suma por estos días un nuevo símbolo: la llegada de la Antorcha Suramericana a la provincia que será sede del evento.

El fuego fue traído desde Tiwanaku, Bolivia, por la atleta dos veces olímpica Sofía Sánchez, quien compitió en natación artística en Londres 2012 y Río 2016. Luego, la Antorcha fue entregada a Federico Grabich, nadador olímpico que también participó en dos ediciones de la máxima cita deportiva (2012 y 2016).

De cara a la Ceremonia de Apertura, que se realizará el sábado 12 de septiembre en Rosario, recorrerá los 19 departamentos santafesinos y llevará el espíritu de los Juegos a cada rincón de la provincia.

"Es mucho más que un símbolo, representa el espíritu del deporte, la unión entre todos los países. Y, bueno, todos los valores que ya conocemos bien todos los deportistas, como el esfuerzo, el compañerismo, la superación”, resaltó Federico Grabich, ahora embajador de los Juegos Suramericanos 2026.

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El atleta fue el responsable de recibir el fuego suramericano en su llegada a la provincia, en un acto cargado de simbolismo y emoción. “Después de tantos años representando a nuestro país poder ser parte de todo esto y acompañar el camino de los Juegos en la ciudad donde vivo o en mi propia ciudad es un orgullo muy grande y la verdad que es una emoción que remueve un poco todo lo vivido de mi carrera deportiva”, dijo.

En San Lorenzo, el tramo final del recorrido estuvo a cargo de Javier Mascherano. El cronograma contempla su paso por San Lorenzo, Coronda, Santa Fe, Recreo, Esperanza, Rafaela, San Cristóbal, Tostado, Vera, Villa Ocampo, Reconquista, San Javier, San Justo, San Jorge, Armstrong, Cañada de Gómez, Venado Tuerto y, durante septiembre, Firmat, Casilda, Pujato, Funes, Granadero Baigorria, Villa Constitución, Villa Gobernador Gálvez, Alvear y Arroyo Seco.

El exfutbolista y entrenador ostenta un privilegio que solo comparte con otra persona en toda la historia del deporte argentino: ganó dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos. El Jefecito subió a lo más alto del podio en Atenas 2004 y Beijing 2008, un honor que comparte con el polista Juan Nelson, campeón en París 1924 y Berlín 1936.

Este sábado, la Antorcha continuará su recorrido por la provincia: pasará por Gálvez y llegará a Coronda, donde será recibida con una propuesta similar a la desarrollada en San Lorenzo, que incluirá actividades deportivas, recreativas y lúdicas.

Del 12 al 26 de septiembre, Santa Fe, Rosario y Rafaela (más Recreo, Paraná, Vicente López y MAr del Plata) serán sede de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que reunirán a más de 4000 atletas de 15 países en 43 deportes y 60 disciplinas. De ellas, 26 serán clasificatorias a los Juegos Panamericanos Lima 2027 (el paso previo a LA28).

Además de Argentina, estarán representados Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

Todas las ediciones

1978 - La Paz (Bolivia)

1982 - Rosario (Argentina)

1986 - Santiago (Chile)

1990 - Lima (Perú)

1994 - Valencia (Venezuela)

1998 - Cuenca (Ecuador)

2002 - Belém, Curitiba, Río de Janeiro y São Paulo (Brasil)

2006 - Buenos Aires (Argentina)

2010 - Medellín (Colombia)

2014 - Santiago (Chile)

2018 - Cochabamba (Bolivia)

2022 - Asunción (Paraguay)

2026 - Santa Fe (Argentina)

Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

III Juegos Panamericanos Junior (Rosario o Ciudad de Guatemala)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)