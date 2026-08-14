Leve mejora para el uso de la capacidad instalada de la industria

La utilización de la capacidad de la industria sufrió una leve mejora en junio (0,2%), pero aún mantiene un nivel de más de 40% de máquinas ociosas. Según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), las fábricas utilizaron el 59,1% de su capacidad instalada, frente al 58,9% registrado en el mismo mes del 2025.

En el total de los 12 rubros que analiza el organismo, cinco registraron caídas interanuales, mientras que otros siete mostraron algún signo de mejora, influenciado principalmente por la producción de acero, alimentos y refinación de petróleo. Respecto a mayo, la utilización de la maquinaria también mostró un rebote, ya que en ese mes había caído al 58,3%.

Los sectores de refinación del petróleo (86,7%), industrias metálicas básicas (68,7%), sustancias y productos químicos (67%), papel y cartón (66,2%) y productos alimenticios y bebidas (64,4%), fueron aquellos que mostraron un uso de capacidad instalada por arriba del promedio.

En contrapartida, los bloques sectoriales que se ubicaron por debajo del nivel general refieren a la edición e impresión (53,5%), los productos minerales no metálicos (51,8%), productos textiles (46,6%), productos del tabaco (46,3%), industria automotriz (45,5%), metalmecánica excepto automotores (41,5%) y productos de caucho y plástico (41%). (C5N)