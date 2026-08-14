Un experto en F1 aseguró que Briatore pausó la renovación del contrato de Colapinto en Alpine

La permanencia de Franco Colapinto como titular en Alpine durante la próxima temporada sigue en suspenso luego de que Flavio Briatore decidiera frenar la renovación de su contrato. Según el especialista en economía de la Fórmula 1 Marc Limacher, la escudería ya tenía lista una extensión del vínculo hasta 2027, pero la firma quedó en pausa a la espera de posibles movimientos en el mercado de pilotos.

“Alpine ha preparado un contrato 1+1 para Franco Colapinto. El acuerdo está en espera en este momento. Briatore parece estar esperando una oportunidad en el mercado de pilotos”, escribió en su cuenta de X.

Limacher es un experto en F1 que desde 2005 analiza cómo funciona el negocio detrás de la máxima categoría. Es autor y editor de Business/book GP, un medio dedicado a explicar sus estructuras y estrategias del Gran Circo del automovilismo.

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La F1 retomará la actividad en una semana con el Gran Premio de Países Bajos, donde Alpine presentará un paquete de mejoras con el objetivo de recuperar terreno en la lucha de la “clase media” de las escuderías, tras haber perdido rendimiento en las últimas fechas.

Briatore evitó confirmar la continuidad de Colapinto

Hace dos semanas, en una entrevista publicada por el medio británico The Race, Briatore fue consultado sobre la situación de Colapinto y evitó dar certezas sobre su continuidad como piloto titular para 2027. El italiano, sin embargo, destacó el potencial del argentino: “En el caso de Franco, también es muy joven. Está viviendo su primer año en la Fórmula 1. Del año pasado a este mejoró un 100%. Nunca se sabe cómo puede evolucionar un piloto joven. Habrá que ver. Veremos qué pasa en el futuro. Pero hoy esa no es mi prioridad. Sinceramente, el piloto no es mi prioridad”.

GP de Países Bajos: cuándo se reinicia la temporada de F1

Viernes 21

7.30 - 8.30: Práctica Libre.

11.30 - 12.14: Clasificación Sprint.

Sábado 22

7.00 - 8.00: Sprint.

11.00 - 12.00: Clasificación.

Domingo 23