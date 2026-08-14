Hay denuncia: “Me llamaron todo el partido mono, macaco y negro de mierda”, contó el arquero de Corinthians

Corinthians denunció actos racistas contra su arquero Hugo Souza por parte de hinchas de Rosario Central y reclamó una investigación que permita identificar y castigar a las personas responsables de los insultos durante el empate 0-0 disputado el jueves por la noche en el Gigante de Arroyito.

El episodio ocurrió durante el segundo tiempo, cuando Hugo Souza se acercó al árbitro uruguayo Andrés Matonte para advertirle que estaba recibiendo insultos racistas desde el sector ubicado detrás de su arco.

“Me llamaron todo el partido mono, macaco y negro de mierda”, relató posteriormente el arquero, quien aseguró que las agresiones se habían repetido en distintos momentos del encuentro.

Después de recibir la denuncia, Matonte realizó la señal de los brazos cruzados en forma de “X” sobre su cabeza, correspondiente a la activación del protocolo antirracismo, aunque el partido continuó sin una interrupción prolongada.

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Incluso Ángel Di María, capitán de Rosario Central, se acercó al sector de la tribuna y pidió que terminaran los insultos después de conocer la denuncia realizada por el arquero brasileño.

El episodio no quedó solamente dentro del campo de juego. Horas después, Corinthians difundió un comunicado oficial en el que repudió de manera contundente lo sucedido y lamentó que el fútbol vuelva a ser escenario de un hecho de discriminación racial.

Además, el “Timão” anticipó que reclamará una investigación que permita identificar a los hinchas involucrados y aplicar las sanciones correspondientes, mientras el caso podría quedar ahora bajo análisis de la CONMEBOL.

La situación había comenzado incluso antes de la denuncia formal realizada ante Matonte: periodistas brasileños presentes en Arroyito aseguraron haber escuchado expresiones racistas provenientes de la tribuna situada detrás de Souza durante el primer tiempo, y los ataques continuaron después del descanso.

En lo deportivo, Rosario Central y Corinthians igualaron 0-0, por lo que la clasificación a los cuartos de final quedó completamente abierta para la revancha que se disputará en la Neo Química Arena de San Pablo.

Sin embargo, el resultado terminó pasando a un segundo plano después de la denuncia de Souza y del posterior comunicado del conjunto brasileño, que exigió que el episodio no quede impune y que se individualice a quienes protagonizaron los ataques racistas en el Gigante de Arroyito.