Dos desconocidos, un viaje y una pregunta: ¿azar o destino?

¿Qué puede suceder cuando dos desconocidos comparten un mismo viaje? ¿Cuánto hay de azar y cuánto de destino en ese encuentro? Sobre esas preguntas se construye El hombre inesperado, la obra de la reconocida dramaturga francesa Yasmina Reza que llegará a Bahía Blanca con dos protagonistas de enorme trayectoria: Germán Palacios e Inés Estévez.

La historia transcurre en un vagón de tren. Allí coinciden dos personas solitarias que, en principio, apenas comparten el mismo espacio. Pero mientras el viaje avanza, sus pensamientos, recuerdos y fantasías comienzan a entrecruzarse en un juego teatral cargado de poesía, humor, inteligencia, suspenso y giros inesperados.

Lo interesante es que el público se convierte en una suerte de tercer pasajero: acompaña a los personajes en ese viaje interior y debe decidir por sí mismo qué parte de lo que ocurre responde al azar y cuál al destino.

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La función será el Viernes 4 de Septiembre desde las 21hs en el Don Bosco Teatro.

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