Barrio Miramar: aprehendidos por tirar piedras y causar daños en dos viviendas

La Policía secuestró el auto en el cual circulaban los acusados.

Tomás López, de 19 años, y un menor de 16 fueron aprehendidos esta madrugada por provocar daños en dos viviendas del barrio Miramar, en el marco de un conflicto barrial, según se informó.

El Comando de Patrullas indicó que el primero de los hechos se produjo sobre la 1.40, en Laudelino Cruz al 2000, mientras que el restante sucedió sobre las 2.10, en Charcas al 2000. En ambos casos, los autores arrojaron cascotes contra los inmuebles, provocando la rotura de cristales.

A partir del análisis y seguimiento realizado por operadores del Centro Único de Monitoreo (CeUM) se logró identificar un Peugeot 207 Compact, que habría sido utilizado para cometer los ataques.

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Las imágenes permitieron observar cómo el vehículo realizaba maniobras de espera mientras uno de sus ocupantes descendía para arrojar piedras contra las propiedades.

Con las características aportadas, se desplegó un operativo que permitió interceptar el automóvil, poco antes de las 3, en inmediaciones de Brandsen y Napostá, donde arrestaron a los dos jóvenes.

Y también secuestraron restos de mampostería presuntamente utilizados para ocasionar los daños y se procedió al secuestro del auto.

El menor fue entregado su madre, con intervención al Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos.

Intervienen las UFIJ N° 15 y la UFIJ Nº 3 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, por el delito de daños reiterados agravados por la participación de un menor.