Pueyrredón le ganó a Villa Mitre y se quedó con el cuadrangular; también triunfaron Estrella y Liniers

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

En la continuidad de la preparación de los diferentes equipos que participan en la LBB Oro, esta noche Pueyrredón volvió a ganar y obtuvo el cuadrangular organizado por Estrella.

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Brazo cruzado entre Franco Amigo y Nahuel Dulsan.

El equipo que orienta Ariel Ugolini superó a Villa Mitre, por 75 a 68 (los cuartos, el tricolor local: 16-19; 32-39 y 46-55) y se adjudicó la Copa GenSport.

La pelota se la queda Javier Bollo.

Nicolás Renzi recibe la Copa, en manos del presidente Luciano Gardela.

Pueyrredón mantuvo el plantel del primer tramo, en el cual ocupó el cuarto lugar, junto con Estudiantes y Villa Mitre, aunque quedó con ventaja en el desempate.

Bautista Olivera desacomodó a su defensor-

En el primer turno, el local Estrella derrotó a L.N. Alem, por 78 a 76 (21-13; 34-31 y 53-57) y terminó en el tercer lugar.



Limpia definición de Jean-Luc Wilson.

El auriazul fue la sorpresa del primer tramo, obteniendo el Nº1, por lo tanto será, junto a Napostá (que igualó en puntos aunque perdió en el desempate), los dos que más puntos arrastren.

Alan Pan se estira para contener a Valentín Di Chiara.

En tanto, esta vez en Alem no jugó su entrenador Hernán Jasen, quien había sorprendido en la primera jornada volviendo a jugar, a raíz de la falta de jugadores.

Genaro Groppa rompe y llega bien arriba.

A pocas cuadras, en el Norberto Tomás, donde está en juego la Copa Can Mar, Liniers derrotó a Barrio Hospital, por 79 a 68 (cuartos, BH local, 19-24; 30-43 y 45-69).

Gastón Torres, acompañado por Alejo Arias.

De esta manera, el Chivo ocupó el tercer puesto.

Amilcar Andreanelli inicia el contraataque.

La final se jugará este viernes, entre Olimpo y Estudiantes, desde las 21, arbitraje de Mariano Enrique, Juan Gabriel Jaramillo y Joaquín⁩ Irrazábal.

Después, los 12 equipos se enfocarán en el debut, que será el próximo jueves, cuando se enfrenten Estrella-Pacífico, Liniers-Napostá, Pueyrredón-L.N. Alem, Estudiantes-Villa Mitre, Bahiense-Barrio Hospital y Olimpo-Independiente.