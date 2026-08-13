Pueyrredón le ganó a Villa Mitre y se quedó con el cuadrangular; también triunfaron Estrella y Liniers
Los equipos de la LBB Oro continúan con su preparación. El próximo jueves comenzará el segundo tramo.
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Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.
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En la continuidad de la preparación de los diferentes equipos que participan en la LBB Oro, esta noche Pueyrredón volvió a ganar y obtuvo el cuadrangular organizado por Estrella.
El equipo que orienta Ariel Ugolini superó a Villa Mitre, por 75 a 68 (los cuartos, el tricolor local: 16-19; 32-39 y 46-55) y se adjudicó la Copa GenSport.
Pueyrredón mantuvo el plantel del primer tramo, en el cual ocupó el cuarto lugar, junto con Estudiantes y Villa Mitre, aunque quedó con ventaja en el desempate.
En el primer turno, el local Estrella derrotó a L.N. Alem, por 78 a 76 (21-13; 34-31 y 53-57) y terminó en el tercer lugar.
El auriazul fue la sorpresa del primer tramo, obteniendo el Nº1, por lo tanto será, junto a Napostá (que igualó en puntos aunque perdió en el desempate), los dos que más puntos arrastren.
En tanto, esta vez en Alem no jugó su entrenador Hernán Jasen, quien había sorprendido en la primera jornada volviendo a jugar, a raíz de la falta de jugadores.
A pocas cuadras, en el Norberto Tomás, donde está en juego la Copa Can Mar, Liniers derrotó a Barrio Hospital, por 79 a 68 (cuartos, BH local, 19-24; 30-43 y 45-69).
De esta manera, el Chivo ocupó el tercer puesto.
La final se jugará este viernes, entre Olimpo y Estudiantes, desde las 21, arbitraje de Mariano Enrique, Juan Gabriel Jaramillo y Joaquín Irrazábal.
Después, los 12 equipos se enfocarán en el debut, que será el próximo jueves, cuando se enfrenten Estrella-Pacífico, Liniers-Napostá, Pueyrredón-L.N. Alem, Estudiantes-Villa Mitre, Bahiense-Barrio Hospital y Olimpo-Independiente.