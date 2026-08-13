Entradera en el barrio Universitario: "Llegó un momento que prefería que me mataran"

"Me siento mal, me golpearon demasiado, me torturaron, me querían cortar los dedos, las orejas, me pegaron todo el tiempo, me fracturaron una muñeca, tengo hematomas en todo el cuerpo. Quedé hecha un monstruo".

A pesar del drama que vivió hace apenas un día, Elisa, la jubilada y pensionada de 71 años que ayer a la mañana fue víctima de una violenta entradera en su vivienda del barrio Universitario, dio detalles de la pesadilla que soportó.

Fueron tan duros esos casi 90 minutos que estuvo bajo el dominio de los dos delincuentes que pensó en lo peor.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Llegó un momento que prefería que me mataran", fue una de las frases que más repitió la mujer durante la entrevista.

Los asaltantes accedieron a la casa por un patio trasero, cuando la víctima desactivó la alarma y sacó a su perro a hacer las necesidades.

Entre las 9.15 y las 10.40 la sometieron a todo tipo de maltrato, hasta llevarse dinero (pesos y dólares), algunas joyas y relojes y tres armas que eran de su marido, fallecido hace algunos años.

"No les importa la vida de los demás"

"Me querían cortar un dedo para que dijera donde tenía más, pero les decía "no tengo más". Tomaron dos cuchillos de mi casa, creo que no estaban armados, pero no lo sé. Cuando encontraron las armas, me pusieron una en la cabeza y me pedían más plata: 'Hija de puta, te voy a matar', me repetían", relató.

Elisa no entiende por qué semejante violencia. "Peso 45 kilos y no iba a oponer ninguna resistencia. Se ve que no les importa la vida de los demás. Todos me preguntaban si estaban drogados, pero no lo sé", dijo.

Antes de escapar, los asaltantes dejaron a la mujer tendida en un baño.

"Sentí que la llave se les cayó y con la pera me apoyé en el bidé, no sé cómo hice, y me fui arrastrando hasta la habitación, donde habían dejado mi celular y, como pude, llamé a mi cuñada. La Policía me dijo que no se llevaron el celular ni la notebook para no ser rastreados", sostuvo Elisa.

Trasladada al Hospital Privado del Sur, los médicos confirmaron que presentaba fractura de una de sus muñecas (por la fuerte sujeción con cinta), politraumatismos y hematomas.

"Me hicieron una tomografía y no tengo lesiones cerebrales, sí me quedó mucho dolor en todo el cuerpo, en la cresta ilíaca, no puedo caminar", detalló.

Sobre los autores del delito, dijo que se trataban de dos hombres de entre 25 y 27 años, que estaban vestidos con ropa oscura y encapuchados y que, según las cámaras de vecinos, escaparon a pie y con una mochila en la cual trasladaron el botín.

"La noche anterior fui a cenar a la casa de un matrimonio amigo y llegué a la 0.30. En medio del robo me dijeron: "A vos te vendió el que te trajo en el auto anoche", pero después, con las cámaras de vecinos, se vio que aparentemente andaban dando vueltas por la cuadra. Calculo que se escondieron en el techo y a la mañana, cuando le abrí al perro, entraron", estimó la vecina.