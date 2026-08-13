Intento de femicidio: la víctima está estable y sigue la búsqueda del autor del brutal ataque

La tentativa de femicidio se registró en una casa del barrio Pampa Central. (Fotos: Rodrigo García-LN.)

Mientras la Policía continúa la búsqueda de un hombre que al parecer intentó matar a su pareja en el barrio Pampa Central, la víctima del brutal ataque con un cúter permanece estable en el Hospital Municipal.

La mujer de 40 años fue intervenida quirúrgicamente para suturarle las heridas cortantes de diversa gravedad que ayer sufrió en el tórax, el cuello y la mano izquierda.

A raíz de las lesiones en su miembro superior, la víctima de violencia de género también recibió asistencia por parte del equipo de traumatólogos del Municipal.

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Por estas horas Sonia está internada en la sala 9 de Cirugía del sanatorio comunal.

El hecho está siendo investigado por el fiscal de homicidios, Jorge Viego, que en principio caratuló la causa como tentativa de femicidio.

Líneas de investigación

Efectivos policiales de la comisaría Quinta trabajan con "líneas investigativas múltiples" para tratar de localizar y aprehender al presunto autor de la agresión con el arma blanca.

Fuentes de la fuerza de seguridad bonaerense identificaron al agresor como Cristian Aguilera, de 48 años, quien no tendría antecedentes delictivos.

El salvaje incidente ocurrió en un domicilio de Entre Ríos al 2.200, en presencia de dos menores de edad de 1 y 7 años, que serían hijos en común de la damnificada y el sospechoso.

Después de dejar a la mujer desangrándose, el atacante huyó de la vivienda a bordo de un vehículo.

Al ser consultada por los investigadores, Sonia manifestó que el responsable del ataque es su pareja.

En el inmueble los uniformados secuestraron el cúter, que será analizado por peritos de la Policía Científica.