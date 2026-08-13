Altos del Pinar: lo descubrieron robando jabalinas del alumbrado público

Un joven de 22 años fue aprehendido anoche en la zona del barrio Altos del Pinar, cercano al cementerio municipal, al ser descubierto cuando aparentemente sustraía las jabalinas del alumbrado público.

Se lo identificó como Héctor Jesús Díaz, quien en principio fue imputado de robos reiterados.

Para la captura -sobre las 21 de ayer y a cargo del Comando de Patrullas, con la colaboración del CeUM y la subcomisaría de Villa Harding Green- fue clave el aporte de vecinos del grupo de WhatsApp de seguridad del sector, que hicieron seguimiento en directo con las cámaras de seguridad privadas y le aportaron datos a la Policía.

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Se pudo establecer que el hombre vestía ropas oscuras, una mochila y se movilizaba en una bicicleta de color amarillo metalizado. De esa manera se lo atrapó en Fragata Sarmiento y Bermúdez.

Se estableció que sería autor de otras sustracciones de las mismas características, tal como las descubiertas en Cristo Redentor al 2.900, Provincias Unidas y Cristo Redentor y Provincias Unidas al 2.100.

En su poder se secuestraron tres rollos de bajadas de aproximadamente 7 metros cada uno.