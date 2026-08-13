“Es un peligro”: vecinos reclaman por un pozo y una cloaca rebalsada en Pampa Central y Roca

Como un verdadero peligro resumió un vecino de la zona de Pampa Central y Roca la situación que desde hace casi dos años deben soportar quienes viven y circulan por ese sector de la ciudad.

Luis contó que en la esquina hay una boca de cloaca que permanece sin su correspondiente tapa, rebalsa con líquidos servidos y deja un pozo que se vuelve especialmente peligroso para quienes doblan desde Pampa Central hacia Roca.

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"Vos ves agua y te parece que es un charco”, explicó Luis en diálogo con Panorama, por LU2, quien advirtió que el riesgo aumenta durante la noche. Según relató, días atrás se produjo un corte de luz en la esquina y la falta de iluminación hizo todavía más difícil advertir el desnivel.

Actualmente, los vecinos colocan distintos objetos para intentar cubrir el agujero. “Le pusieron un pedazo de una silla plástica”, contó. También señaló que, cuando ABSA interviene para destapar la cloaca, en ocasiones colocan una cubierta provisoria "para que los coches pasen y se abran más para doblar", pero el problema de fondo continúa sin resolverse.

El vecino aseguró que la situación podría solucionarse con una obra sencilla. “Creo que sería hacer lo mismo: hacerle una tapa nueva, ponerle cemento, levantarla otra vez y amurarla”, consideró.

Luis también relató que ya realizó reclamos formales ante la Municipalidad. El primero fue presentado el 22 de noviembre de 2024. Luego, el 7 de mayo de 2025, recibió una respuesta en la que se indicaba que, según ABSA, los arreglos habían sido finalizados.

Sin embargo, al día siguiente volvió a reclamar porque la situación continuaba. “Sigue todo como está”, sostuvo.

El problema no se limita a esa esquina. Según el vecino, en distintos puntos del sector pueden observarse pérdidas de agua y líquidos servidos. Mencionó, entre otros lugares, sectores de Pampa Central, Colón y Gorriti, donde aseguró que son habituales los charcos y desbordes.

“Si te das una vuelta por todo el barrio, vas a ver de todo. Se convive con el olor”, afirmó.