En respuesta a los desafíos que dejaron los fenómenos meteorológicos extraordinarios de los últimos años, Dow puso en marcha un Programa de Mejoramiento Habitacional en Ingeniero White, que acompaña a más de 40 familias con intervenciones específicas según las necesidades de cada hogar.

Desarrollado junto al Panel Comunitario de Dow y mediante la Fundación de la Universidad del Sur (FUNS), el programa combina asistencia técnica, capacitación, entrega de materiales diversos, voluntariado corporativo y una línea de financiamiento para la realización de obras, a partir de las necesidades y prioridades planteadas por los vecinos.

Esta iniciativa contempla la reparación y refuerzo de techos de viviendas, mejoras en instalaciones eléctricas y de gas, incorporación de detectores de monóxido de carbono y otras obras destinadas a mejorar las condiciones de seguridad y habitabilidad de los vecinos. Los materiales son adquiridos en un corralón de Ingeniero White, sumando a un proveedor local al proyecto. Como complemento a las intervenciones, las familias reciben asesoramiento y capacitación en construcción segura, mantenimiento preventivo y prevención de riesgos en el hogar.

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A partir de los diagnósticos técnicos individuales, se definirán las mejoras prioritarias para cada vivienda. Las próximas etapas incluirán la ejecución de estas intervenciones, con seguimiento de profesionales especializados y acompañamiento social durante todo el proceso.

"Soy mamá soltera de tres chicos y para mí fue una sorpresa muy grande. Vivía en una casa de chapa y madera y cuando me llamaron del jardín para contarme del programa, no lo podía creer. Para nosotros es una ayuda enorme", contó Macarena Aranda, vecina impactada por el programa.

"Una vivienda segura es la base para que una familia pueda desarrollarse. Escuchar, trabajar y construir soluciones junto a los vecinos es parte del compromiso que asumimos para contribuir al desarrollo de la comunidad. Esta iniciativa nació de una propuesta de los vecinos que participan del Panel Comunitario y hoy nos permite mejorar las condiciones de vida y generar un impacto que perdure en el tiempo", expresó Dolores Brizuela, presidente de Dow en Argentina.

Durante los próximos meses, Dow compartirá el avance del proyecto a través de una serie de microdocumentales que mostrarán las historias de las familias participantes, el trabajo colaborativo entre las organizaciones involucradas y la evolución de las intervenciones realizadas, para acercar a la comunidad el impacto y los resultados de la iniciativa.