Ruta 51: una mujer falleció en un choque entre un auto y un camión

Una persona fallecida y un herido de consideración fue el saldo de un choque entre un auto y un camión ocurrido esta mañana en el kilómetro 726 de la ruta 51, informaron fuentes oficiales.

Los voceros señalaron que el siniestro se produjo alrededor de las 10, cuando por causas que se tratan de establecer colisionó un Renault Sandero, ocupado por dos personas, y un rodado Scania, al mando de Matías Balistreri (30).

El primero de los vehículos, que circulaba en sentido Cabildo-Bahía Blanca, era guiado por un hombre de 33 años -Manuel Tapia- quien sufrió lesiones de gravedad y fue trasladado a un hospital.

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El conductor era acompañado por Margarita Rosa Barrios, de 85 años y domiciliada en Cabildo, quien falleció en el lugar como consecuencia de los traumatismos padecidos.

En el lugar trabajan efectivos policiales del Comando de Patrulla, de la seccional Cuarta y bomberos del cuartel Central.