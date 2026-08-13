Golpe al narcotráfico: detienen a una mujer en Punta Alta tras operativos en Suárez

La Policía detuvo a Acoria en el barrio Albatros XXVII, de Punta Alta.

Después de allanamientos en los que se secuestraron drogas, un arma, dinero y otros elementos, la Policía detuvo en Punta Alta a una mujer vinculada con una red de venta de estupefacientes que aparentemente operaba en esta región.

Se trata de Stella Maris Acoria, quien fue arrestada en el barrio Albatros XXVII de la vecina ciudad por efectivos policiales de Coronel Suárez y también puntaltenses.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El operativo comenzó con la aprehensión de Martín Alejandro Sosa, después de un "pasamanos" de droga registrado el sábado en la vía pública suarense.

En poder del sospechoso se incautaron 1,9 gramos de cocaína, 30.000 pesos y una réplica de pistola 9mm. (aire comprimido).

Requisa de "urgencia"

A raíz de este hecho, el fiscal de estupefacientes bahiense, Mauricio del Cero, dispuso un allanamiento "de urgencia" en el domicilio de Sosa, ubicado en las calles Luis de Bernardi y Combatientes de Malvinas, en Suárez.

Allí, la Policía interceptó a Acoria cuando intentaba escapar con una caja que contenía "321 gramos de cocaína, 25 gramos de marihuana, balanzas de precisión, recortes de nylon, dos teléfonos celulares y 71.190 pesos en efectivo".

Si bien inicialmente fue liberada, las tareas de campo confirmaron el rol activo de Acoria en la comercialización de drogas, lo que derivó en su reciente arresto.